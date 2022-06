O resultado Lotomania 2328 desta segunda-feira, dia 20 de junho, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio do concurso, que tem o prêmio acumulado em R$ 6,2 milhões, é realizado no Espaço Loterias Caixa , em São Paulo.

Resultado Lotomania 2328 em tempo real

Veja as dezenas do resultado Lotomania 2328 de hoje: 04 19 20 21 24 28 30 38 43 48 50 51 57 61 63 75 78 87 90 91

Como receber o prêmio da Lotomania de hoje?

O apostador que tiver acertado o resultado Lotomania 2328 pode retirar o prêmio agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Para quantias abaixo de R$ 1.903,98, o ganhador também tem a opção de fazer o resgate em lotéricas credenciadas.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja sacado será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Premiação

O apostador que acertar 0, 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números do resultado Lotomania 2328 ganha diferentes quantias. O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação total do concurso e para cada faixa são repassados:

1ª faixa – 45% para os acertadores dos 20 números sorteados;

2ª faixa – 16% para os acertadores de 19 dos 20 números sorteados;

3ª faixa – 10% para os acertadores de 18 dos 20 números sorteados;

4ª faixa – 7% para os acertadores de 17 dos 20 números sorteados;

5ª faixa – 7% para os acertadores de 16 dos 20 números sorteados;

6ª faixa – 7% para os acertadores de 15 dos 20 números sorteados;

7ª faixa – 8% para os acertadores de nenhum dos 20 números sorteados;

