Como funciona a Mega da Virada de R$ 1 bilhão e como apostar

Como funciona a Mega da Virada de R$ 1 bilhão e como apostar

O prêmio de mais de R$ 1 bilhão da Mega da Virada 2026 é o mais cobiçado entre os apostadores, já que pode superar o recorde da edição anterior. Mas, por causa da baixa probabilidade de acertar as seis dezenas, muitos jogadores também ficam de olho na premiação da quina, destinada a quem acerta cinco números.

Uma das regras do concurso especial da Mega-Sena é a não acumulação do prêmio principal. Ou seja, se nenhuma aposta acertar as seis dezenas sorteadas, o valor reservado à sena será distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, a quina. Se também não houver acertadores de cinco números, a quantia passa para a quadra.

Desde a primeira edição, em 2009, todas as Mega da Virada tiveram pelo menos duas apostas vencedoras na faixa principal. Os valores pagos na quina são menores que o prêmio milionário da sena, mas podem representar uma quantia expressiva para os apostadores.

Quanto paga a quina da Mega da Virada 2026?

A quina da Mega da Virada 2026 não tem uma estimativa individual de prêmio. O valor será formado por 5% do total destinado ao pagamento das premiações do concurso especial, conforme as regras atuais da Caixa Econômica Federal.

A distribuição do dinheiro reservado aos ganhadores funciona da seguinte maneira:

90% para quem acertar as seis dezenas (sena);

5% para quem acertar cinco números (quina);

5% para quem acertar quatro números (quadra).

O valor final da segunda faixa da Mega da Virada 2026 vai depender de dois fatores: a arrecadação com as apostas e a quantidade de ganhadores.

Quanto maior for o volume de jogos registrados, maior poderá ser o montante arrecadado para o concurso. Já a quantidade de apostas que acertarem cinco números determina quanto cada ganhador receberá.

Se poucas pessoas acertarem a quina, o valor individual tende a ser maior. Por outro lado, quando há muitos bilhetes premiados, a quantia é dividida entre mais apostadores.

Prêmios entregues nas quinas da Mega da Virada

A Mega da Virada já teve 17 edições desde sua criação, em 2009. Ao longo desse período, os valores pagos aos acertadores de cinco dezenas variaram conforme a arrecadação e o número de apostas vencedoras.

Confira o histórico de premiação da quina:

2009, concurso 1140: R$ 34,7 mil por aposta – 734 ganhadores;

2010, concurso 1245: R$ 17,7 mil por aposta – 1.561 ganhadores;

2011, concurso 1350: R$ 33,7 mil por aposta – 954 ganhadores;

2012, concurso 1455: R$ 27,4 mil por aposta – 1.368 ganhadores;

2013, concurso 1560: R$ 38,7 mil por aposta – 1.147 ganhadores;

2014, concurso 1665: R$ 19,7 mil por aposta – 2.581 ganhadores;

2015, concurso 1775: R$ 43,9 mil por aposta – 827 ganhadores;

2016, concurso 1890: R$ 25,4 mil por aposta – 1.665 ganhadores;

2017, concurso 2000: R$ 10.565,03 por aposta – 4.862 ganhadores;

2018, concurso 2110: R$ 6.644,73 por aposta – 7.688 ganhadores;

2019, concurso 2220: R$ 57.537,06 por aposta – 1.031 ganhadores;

2020, concurso 2330: R$ 48.978,81 por aposta – 1.384 ganhadores;

2021, concurso 2440: R$ 50.861,33 por aposta – 1.712 ganhadores;

2022, concurso 2550: R$ 45.438,78 por aposta – 2.485 ganhadores;

2023, concurso 2670: R$ 70.083,58 por aposta – 1.996 ganhadores;

2024, concurso 2810: R$ 65.895,79 por aposta – 2.201 ganhadores;

2025, concurso 2955: R$ 11.931,42 por aposta – 3.921 ganhadores.

Os valores mostram que a quantidade de ganhadores interfere diretamente na premiação individual. Na edição de 2025, por exemplo, 3.921 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 11.931,42.

Vale lembrar que os percentuais de distribuição foram alterados. A regra atual destina 5% do valor reservado às premiações para a quina, enquanto edições anteriores seguiam outro modelo de rateio.

A chance de acertar cinco números com uma aposta simples de seis dezenas é de uma em 154.518, segundo a probabilidade da Mega-Sena.

Sorteio da Mega da Virada 2026

Para participar da Mega da Virada 2026, concurso 3100, os apostadores já podem fazer seus jogos. As apostas começaram em 3 de novembro e podem ser registradas nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal oficial da instituição: https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home.

Uma aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O jogador pode escolher de seis a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. Quanto mais números forem marcados, maior será o preço do jogo e também a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas.

Também é possível participar por meio de bolões, modalidade em que os apostadores dividem o custo da aposta e o eventual prêmio.

As apostas para a Mega da Virada 2026 podem ser feitas até as 22h de 31 de dezembro. Diferentemente dos anos anteriores, o sorteio do concurso especial está previsto para 1º de janeiro de 2027, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado supera R$ 1 bilhão e não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal será dividido entre os ganhadores da quina, conforme as regras da Caixa.

Fontes para conferência: Comunicados oficiais da Caixa sobre o rateio · Regras da Mega-Sena e Mega da Virada · Histórico de premiação da quina · Informações sobre a edição de 2026.

Observação de edição: os valores históricos de 2009 a 2016 foram mantidos conforme o texto original; os dados de 2017 a 2025 foram atualizados. Recomendo conferir os primeiros valores no arquivo oficial de rateios da Caixa antes da publicação.