Mega-Sena da Virada 2027 tem estimativa de prêmio acima de R$ 1 bilhão

A contagem regressiva para a Mega da Virada 2027 já começou. O concurso especial das Loterias Caixa será realizado em 31 de dezembro de 2027 e pode oferecer um prêmio inicial de R$ 1 bilhão, conforme a estimativa informada para esta edição. A abertura das apostas está prevista para 3 de novembro.

Tradicionalmente, o sorteio de fim de ano reúne apostas de todo o Brasil e oferece uma das maiores premiações das loterias nacionais. O concurso também tem uma regra própria: o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o dinheiro é distribuído entre os apostadores que acertarem cinco números.

Qual é o valor do prêmio da Mega da Virada 2027?

A estimativa informada para a Mega da Virada 2027 é de R$ 1 bilhão. O valor definitivo, porém, deverá ser confirmado pela Caixa Econômica Federal durante a preparação do concurso. A premiação é formada a partir da arrecadação das apostas e dos recursos acumulados previstos nas regras das Loterias Caixa. Por isso, o montante anunciado inicialmente pode ser atualizado conforme a venda de jogos e a divulgação oficial.

O prêmio é dividido entre as apostas que acertarem as seis dezenas sorteadas. Se houver mais de um ganhador na faixa principal, cada aposta recebe uma parte igual do valor destinado à sena.

Os jogos poderão ser registrados nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, conforme as condições divulgadas para o concurso.

O sorteio está previsto para 31 de dezembro de 2027, mas o horário e os detalhes operacionais deverão ser consultados nos comunicados oficiais da instituição.

Como funciona a Mega da Virada?

A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena realizado no fim de cada ano. O apostador escolhe números de 1 a 60, e o sorteio define seis dezenas.

A premiação é distribuída em três faixas:

Sena: para quem acertar as seis dezenas;

Quina: para quem acertar cinco dezenas;

Quadra: para quem acertar quatro dezenas.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula o prêmio principal para o sorteio seguinte. Se não houver ganhadores com seis acertos, o valor destinado à sena é dividido entre os acertadores da quina. Se também não houver ganhadores nessa faixa, a distribuição segue para a quadra, conforme as regras oficiais.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2027?

O preço da aposta depende da quantidade de dezenas escolhidas no volante. Atualmente, a aposta simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6.

É possível marcar de seis a 20 dezenas por jogo. Quanto maior a quantidade de números selecionados, maior o preço da aposta, pois ela passa a incluir mais combinações.

Os valores válidos para a Mega da Virada 2027 deverão ser conferidos quando a Caixa divulgar as condições específicas de comercialização do concurso.

Como jogar na Mega da Virada 2027?

O apostador poderá fazer o jogo presencialmente ou pelos canais digitais oficiais, seguindo as regras que estiverem em vigor na abertura das vendas.

Veja como funciona:

Escolha de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

Registre a aposta em uma lotérica credenciada ou em um canal digital oficial da Caixa.

Confira os números escolhidos e o comprovante da aposta.

Guarde o comprovante para consultar o resultado e, se for o caso, resgatar o prêmio.

Também existe a opção Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números aleatoriamente. Outra alternativa é participar de um bolão, modalidade em que várias pessoas dividem o custo das apostas e, caso sejam premiadas, repartem o valor correspondente às cotas.

Qual é a chance de ganhar?

Em uma aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar os seis números é de uma em 50.063.860, de acordo com a regra matemática da Mega-Sena.

Marcar mais dezenas aumenta a quantidade de combinações cobertas por um único jogo e, consequentemente, a chance de acertar a sena. O custo da aposta, porém, também aumenta.

Nenhuma combinação de números oferece garantia de vitória. Dezenas que saíram com frequência em concursos anteriores ou que estão há muito tempo sem aparecer não têm vantagem matemática sobre as demais em um novo sorteio.

Acompanhe o DCI para consultar as atualizações sobre a Mega da Virada 2027, a abertura das apostas, o valor oficial do prêmio e as orientações para participar do sorteio de fim de ano.

Veja o resultado da última Mega da Virada.