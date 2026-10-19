Mega-Sena

Mega da Virada 2026 não terá sorteio no dia 31 de dezembro; entenda a mudança

Prêmio pode passar de R$ 1 bilhão

Escrito por Anny Malagolini
sorteio da Mega da Virada 2026 Foto: DCI
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A Mega da Virada 2026 terá uma mudança inédita no calendário: o sorteio do prêmio estimado em pelo menos R$ 1 bilhão não acontecerá na noite de 31 de dezembro, como manda a tradição. A alteração muda os planos de quem costuma acompanhar o resultado da loteria durante a virada do ano.

Quando será o sorteio da Mega da Virada 2026?

Em vez de descobrir as dezenas premiadas antes da chegada do Ano Novo, os apostadores da Mega-Sena especial terão de esperar até a manhã do primeiro dia de janeiro para conhecer os números sorteados. O sorteio da Mega da Virada 2026 está previsto para 1º de janeiro de 2027, às 10h.

Segundo as informações da Caixa, a mudança atende a ajustes operacionais. A instituição é responsável pela organização da Mega da Virada, concurso que encerra o calendário anual da Mega-Sena e costuma concentrar a atenção de milhões de brasileiros.

A edição terá prêmio inicial estimado em pelo menos R$ 1 bilhão. O valor definitivo dependerá da arrecadação e das regras de distribuição da premiação.

E apesar da alteração no calendário, uma característica central do concurso permanece: o prêmio principal não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal será dividido entre os ganhadores da quina, conforme as regras da modalidade.

O calendário divulgado prevê o início das vendas em 3 de novembro de 2026. Na primeira etapa, os jogos poderão ser registrados paralelamente às apostas dos concursos regulares da Mega-Sena. Até 16 de dezembro, os apostadores poderão incluir jogos da Mega da Virada nesse período de vendas compartilhadas. A partir de 17 de dezembro, as apostas passam a ser exclusivas para o concurso especial.

Os jogos poderão ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando os prazos e horários estabelecidos pela instituição.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2026?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6. O jogador também pode selecionar mais números no volante, o que aumenta o preço do jogo e as chances matemáticas de acerto.

É possível apostar presencialmente em uma lotérica ou utilizar os canais digitais oficiais da Caixa. Antes de registrar o jogo, é recomendável conferir o calendário atualizado e o prazo final para participar do concurso especial.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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