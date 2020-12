Bolão da Mega da Virada: como fazer e aumentar as chances de ganhar

A Mega da Virada 2020 prevê para este ano uma premiação na faixa dos R$ 300 milhões. Para aumentar as chances de acertar as dezenas premiadas os apostadores recorrem a diversas estratégias, uma delas é o bolão da Mega da Virada.

No bolão é possível tentar a sorte em grupo. A aposta pode ser feitas com um grupo de amigos, familiares ou, até mesmo, com colegas de trabalho, não é difícil de encontrar alguém que queira se tornar um novo milionário.

Como funciona o Bolão da Mega da Virada?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O bolão da Mega da Virada tem um valor mínimo para concorrer, que é de R$ 10. As cotas do bolão não podem custar menos que R$ 5. Ou seja, com o valor mínimo o apostador tem direito a duas cotas. O máximo de cotas por bolão é 100.

Para facilitar a compreensão, as cotas do bolão são equivalentes a quantidade de apostadores. Ou seja, um bolão com 10 cotas tem 10 participantes.

O número limite de cotas também varia de acordo com a quantidade de números da aposta. Um jogo com seis números pode ter no máximo nove cotas.

Já um jogo com sete dezenas, pode ter no máximo 63 cotas. Já a partir de oito dezenas, o limite de cotas passa para 100.

Para fazer o seu bolão da Mega da Virada para preencher o campo no próprio volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível também adquirir bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

É permitido fazer no máximo 10 apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Confira a tabela de cotas e preços de acordo com o site da Caixa.

Como fazer a aposta? As apostas da Mega da Virada 2020 já começaram nas lotéricas de todo o Brasil. E os apostadores que pretendem fazer uma fezinha nesta modalidade lotérica ainda tem tempo para jogar. Isso porque o período de aposta se encerra no dia do sorteio, em 31 de dezembro de 2020. Mega da Virada com Pix: veja como pagar a aposta. O sorteio da Mega da Virada 2020 será às 20 horas (horário de Brasília). Os apostadores podem registrar suas apostas até às 17 horas nas casas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).