Mega da Virada 2020: aumente as suas chances com o desdobramento

O sorteio da Mega da Virada 2020 é um dos mais aguardados pelos apostadores este ano. Com o prêmio avaliado em R$ 300 milhões, são diversas as estratégias para garantir a bolada. E, para aumentar a chance de ganhar, recorrer ao desdobramento do jogo é uma boa alternativa.

A edição especial da Mega da Virada 2020 segue as regras dos concursos regulares da modalidade lotérica. Ou seja, a chance de acertar as seis dezenas sorteadas ainda é de uma em 50.063.860.

O sorteio da Mega da Virada 2020 será às 20 horas (horário de Brasília), do dia 31 de dezembro. Os apostadores podem registrar suas apostas até às 17 horas nas casas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo da aposta é de R$ 4,50.

Como fazer o desdobramento na Mega da Virada 2020?

O desdobramento do jogo da Mega da Virada 2020 é a estratégia que consiste em aumentar a quantidade de números em um único volante. Com isso, as chances de levar algum dos prêmios aumentam.

O apostador que escolher acrescentar mais números na mesma aposta terá que desembolsar uma quantia extra. O máximo de dezenas permitidas nessa modalidade são de 15, mas o preço da aposta aumenta bastante, custando mais de R$ 22,5 mil.

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 4,50 50.063.860 154.518 2.332 7 31,50 7.151.980 44.981 1.038 8 126,00 1.787.995 17.192 539 9 378,00 595.998 7.791 312 10 945,00 238.399 3.973 195 11 2.079,00 108.363 2.211 129 12 4.158,00 54.182 1.317 90 13 7.722,00 29.175 828 65 14 13.513,50 16.671 544 48 15 22.522,50 10.003 370 37

Como apostar pela internet?

As apostas pela internet são bem simples e práticas. Basta acessar o site Loterias Online, da Caixa e seguir o passo a passo:

Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Com login efetuado, você pode escolher algum combo de aposta que é oferecido pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Mega da Virada 2020, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 4,50.

Além disso, valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Com pagamento feito, agora é só torcer. Quem sabe o próximo milionário não pode ser você?