Mega da Virada 2021 tem prêmio de R$ 300 milhões; apostas começaram

As apostas para a Mega da Virada 2021 começaram nesta segunda-feira, dia 16 de novembro , em todas as lotéricas do País. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio para este ano está estipulado em, no mínimo, R$ 300 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h horas do próprio dia 31 de dezembro de 2020, uma quinta-feira.

O sorteio da Mega da Virada 2021 será realizado na véspera do Ano Novo a partir das 20h. O prêmio não acumula, ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, a premiação será dividida entre os acertadores da Quina e assim por diante.

Mega da Virada 2021: saiba quais são os números mais sorteados

Qual o valor da Mega da Virada 2021?

A aposta simples custa R$ 3,50. Quem quiser aumentar as chances de ganhar também pode fazer um Bolão Caixa, no valor mínimo de R$ 10, com cada cota de no mínimo R$ 4. É possível fazer bolão de 2 a 100 cotas. Também é possível comprar cotas de bolão organizado pelas lotéricas.

Até quando pode jogar na Mega da Virada?

As apostas podem ser feitas com volantes específicos da Mega da Virada nas lotéricas e também no Portal Loterias Online . Clientes da Caixa que têm acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas por meio do aplicativo.

Qual a chance de ganhar?

A Mega da Virada 2021 segue a mesma regra dos concurso regulares da Mega-Sena. O apostador escolher seis dezenas, das 60 disponíveis no volante.

Portanto, com um jogo simples, a probabilidade de ganhar é de uma em 50.063.860. Contudo, o apostador tem duas opções para aumentar a chance de faturar o prêmio: fazendo mais apostas ou adicionando dezenas no mesmo jogo.

Mas é importante estar ciente que adicionar números aumenta consideravelmente o valor da aposta da Mega da Virada 2021 aumenta, podendo chegar a R$ 22.522,50.