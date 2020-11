Mega da Virada com Pix: veja como pagar a aposta

É possível pagar sua aposta da Mega da Virada com o Pix. Isso porque o Banco Central (BC) permitiu que o novo meio de pagamentos instantâneos seja usado em lotéricas. Sendo assim, quem fizer algum jogo lotérico terá o Pix entre as opções de pagamento, o qual será feito através da leitura de um QR Code.

Além do jogo da Mega da Virada, a medida vale para jogos da Sena, de loteria esportiva, entre outros. Em nota, o BC informou que essa novidade atende à uma demanda do mercado, sobre a integração das lotéricas ao Pix.

O Pix está disponível para uso em tempo integral, funciona 24h por dia nos sete dias da semana. Ele é gratuito para pessoas físicas. Sendo assim, não há custo adicional ao pagar o jogo da Mega da Virada com o Pix. Seus modos de transações incluem o QR Code, chaves de identificação de conta e tecnologias de troca de informações por aproximação. O sistema começou a funcionar para o público geral no dia 16 de novembro.

Mega da Virada 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A saber, o prêmio estimado da Mega da Virada é de R$ 300 milhões, ao passo que o sorteio ocorre no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até às 19h do último dia do ano. Os jogos podem ser feitos por meio de específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Além disso, também é possível apostar em aplicativo ou portal Loterias Caixa. .

Para jogar, é preciso marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples de 6 números, custa R$ 4,50. Ao adicionar apenas um número, e aumentar as chances de ganhar, o preço sobe para R$31,50. Ao selecionar 8 números, o valor é de R$126,00. E caso queira marcar o máximo de 15 números, o apostador terá que desembolsar R$22.522,50.

Por fim, também é possível participar dos bolões que são comercializados nas lotéricas. Nesse caso, o preço mínimo é de R$ 10,00. De modo que cada cota não pode ser menor que R$ 5,00. Portanto, pode-se um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

Leia também: