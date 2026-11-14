Para aumentar as chances de levar a bolada, os apostadores recorrem a diversas estratégias, uma delas é o bolão da Mega da Virada.

Bolão da Mega da Virada 2026/2027: veja o passo a passo de como fazer

Bolão da Mega da Virada 2026/2027: veja o passo a passo de como fazer

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A Mega da Virada 2026 pode pagar mais de R$ 1 bilhão aos apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso especial. Para concorrer ao prêmio, marcado para 1º de janeiro de 2027, uma das alternativas é participar de um bolão, modalidade que permite dividir o valor das apostas com amigos, familiares ou colegas de trabalho.

O concurso 3100 já está com as apostas abertas desde 3 de novembro. A Caixa Econômica Federal prevê uma premiação superior a R$ 1 bilhão para a edição deste ano, que terá sorteio às 11h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No bolão, os participantes dividem o custo dos jogos e, caso sejam premiados, recebem uma parte do valor conforme a quantidade de cotas adquiridas.

Como funciona o bolão da Mega da Virada 2026?

Existem duas maneiras de participar de um bolão da Mega da Virada: organizar uma aposta coletiva com pessoas conhecidas ou comprar cotas de um jogo já organizado por uma casa lotérica.

Na primeira opção, o próprio grupo define quanto pretende investir, quantas pessoas participarão e quais números serão registrados. A aposta precisa ser formalizada em um Bolão CAIXA para que cada participante tenha seu recibo individual.

Já na segunda alternativa, o apostador compra uma ou mais cotas de um bolão organizado por uma unidade lotérica. Nesse caso, pode haver cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Uma das vantagens do bolão é permitir que várias pessoas participem de apostas com mais dezenas, dividindo o investimento necessário.

Como fazer um bolão da Mega da Virada?

Para organizar um bolão oficial, o grupo deve seguir algumas etapas:

Reúna os participantes e defina quantas pessoas entrarão na aposta. Estabeleça o valor que cada integrante poderá investir. Escolha as dezenas que serão utilizadas nos jogos. Vá até uma casa lotérica e solicite o registro de um Bolão CAIXA. Informe a quantidade de cotas e de apostas que deseja realizar. Confira os dados e guarde o recibo individual de cada participante.

Também é possível utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema escolhe automaticamente os números da aposta.

A Caixa permite ainda a compra de cotas de bolões pelo aplicativo Loterias CAIXA e pelo portal oficial de apostas. Quando o próprio apostador organiza o grupo, não há cobrança de tarifa de serviço.

Quanto custa o bolão da Mega da Virada 2026?

O preço do bolão varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas e o número de apostas registradas.

Na tabela vigente da Mega-Sena, a aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Para participar de um bolão, o valor mínimo é de R$ 18, e cada cota deve custar pelo menos R$ 7.

O Bolão CAIXA permite de duas a 100 cotas, respeitando os limites específicos de cada modalidade de aposta. Também é possível registrar até dez jogos por bolão, desde que todos tenham a mesma quantidade de números.

Confira alguns valores:

Dezenas por jogo Valor da aposta Mínimo de cotas Máximo de cotas 6 números R$ 6,00 2 8 7 números R$ 42,00 2 50 8 números R$ 168,00 2 100 9 números R$ 504,00 2 100 10 números R$ 1.260,00 2 100 11 números R$ 2.772,00 2 100 12 números R$ 5.544,00 2 100 13 números R$ 10.296,00 2 100 14 números R$ 18.018,00 2 100 15 números R$ 30.030,00 2 100

Os valores são referentes às apostas, sem eventual tarifa de serviço cobrada na compra de cotas de bolões organizados por lotéricas. A quantidade máxima de apostas por bolão também varia conforme o número de dezenas escolhido.

Até quando pode apostar na Mega da Virada 2026?

As apostas da Mega da Virada 2026 começaram em 3 de novembro. O calendário divulgado pela Caixa prevê duas etapas de comercialização.

Na primeira fase, as apostas são vendidas paralelamente aos concursos regulares da Mega-Sena até 17 de dezembro.

A partir de 18 de dezembro, começam as vendas exclusivas para a Mega da Virada. Os jogos poderão ser registrados até as 22h do dia 31 de dezembro de 2026, no horário de Brasília.

O sorteio será realizado excepcionalmente em 1º de janeiro de 2027, às 11h.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias CAIXA, pelo portal oficial ou pelo Internet Banking da Caixa, neste último caso, para correntistas.

Como funciona a divisão do prêmio no bolão?

O prêmio é dividido de acordo com a quantidade de cotas adquiridas por cada participante.

Por exemplo, se um bolão tiver dez cotas e ganhar o prêmio principal, cada cota dará direito a 10% do valor destinado àquela aposta, desde que todas tenham a mesma participação.

Na Mega da Virada, 90% do valor destinado à premiação são reservados aos acertadores das seis dezenas. Outros 5% vão para quem fizer cinco acertos e 5% para os apostadores que acertarem quatro números.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula na faixa principal. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os ganhadores da quina. Se também não houver acertadores de cinco números, o valor passa para a quadra, conforme as regras da Caixa.