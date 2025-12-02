Prêmio da Mega da Virada tem imposto? Valor é de R$ 850 milhões

A Mega da Virada de 2026 vai pagar o maior prêmio da história, um saldo de R$ 850 milhões que muda a vida de qualquer um. O ganhador ou ganhadores da loteria terão que tomar algumas medidas para retirar o dinheiro do banco, mas será que o valor é com o imposto descontado? A Caixa Explica.

Quem ganha na Mega da Virada paga Imposto?

A resposta é não! O ganhador da Mega da Virada não precisa pagar imposto, pelo menos não depois de receber o prêmio. A estimativa do prêmio principal é de R$ 850 milhões, que não acumula.

A tributação da Mega da Virada já está embutida no valor da aposta, conforme as regras federais. Isso significa que o valor divulgado pela Caixa Econômica Federal já vem líquido, pronto para saque. Ou seja, o apostador recebe exatamente o montante informado para sua faixa de premiação.

De acordo com a Caixa Econônica Federal, suas loterias têm incidência de tributos antes do prêmio chegar ao ganhador. Dessa forma, não é necessário declarar ou pagar IR sobre o valor recebido. A retenção acontece no próprio processo de arrecadação e distribuição dos valores.

O que compõe o prêmio principal (sena)

A primeira faixa recebe:

90% da arrecadação destinada a prêmios do próprio concurso

O total acumulado para concursos de final 0 ou 5

O total acumulado para o último concurso do ano

Eventuais acúmulos da primeira faixa do concurso anterior

Quanto custa apostar na Mega da Virada?

O valor mínimo para apostar na Mega da Virada é R$ 6. Dessa forma, o jogador tem direito a escolher seis dezenas no volante. É possível jogar até 20 números diferentes, mas os preços vão subindo à medida que a quantidade de dezenas aumenta. Se o apostador comprar o número máximo de apostas, o valor da cartela fica em R$ 232.560,00.

Veja a tabela com os preços para jogar na Mega da Virada: