Quantos números são na Mega da Virada para ganhar em 2025?
Bilhetes já estão sendo comercializados
O último concurso especial de loterias da Caixa está chegando e pode pagar o prêmio que está estimado em R$ 850 milhões. Mas é importante saber quantos números tem a Mega da Virada para conseguir acertar o resultado.
Quantos números tem a Mega da Virada 2025?
Apesar de ser um concurso especial da loteria, a quantidade de números da Mega da Virada é a mesma que as dos sorteios regulares realizados ao longo do ano: 6 dezenas. Mas na hora de fazer um jogo, os apostadores podem escolher até 15 dezenas por bilhete pagando um valor a mais:
- 6 números custam R$ 6,00
- 7 números custam R$ 42,00
- 8 números custam R$ 168,00
- 9 números custam R$ 504,00
- 10 números custam R$ 1.260,00
- 11 números custam R$ 2.772,00
- 12 números custam R$ 5.544,00
- 13 números custam R$ 10.296,00
- 14 números custam R$ 18.018,00
- 15 números custam R$ 30.030,00
- 16 números custam R$ 48.048,00
- 17 números custam R$ 74.256,00
- 18 números custam R$ 111.384,00
- 19 números custam R$ 162.792,00
- 20 números custam R$ 232.560,00
Para os fãs da loteria que gostam de escolher os números da Mega da Virada com datas significativas, então, nesse caso, deve selecionar de seis a 15 dezenas. Mas é importante lembrar que precisa ser de um a 60 – mesmo universo de números do concurso especial.
Qual é a chance de ganhar o prêmio?
Com uma aposta simples de seis números, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa. Essa é a loteria da Caixa mais difícil de conseguir acertar o resultado.
Nas demais faixas, comparada com a principal, os apostadores conseguem ficar mais perto de conseguir faturar uma quantia, porém o valor é menor. Veja a probabilidade de cada faixa de acerto:
Seis acertos (sena) – a chance é de uma em 50.063.860;
Cinco acertos (quina) – a chance é de uma em 154.518;
Quatro acertos (quadra) – a chance é de uma em 154.518.
Quando vai ser o sorteio da Mega da Virada?
O sorteio da Mega da Virada ocorre no dia 31 de dezembro de 2025, e as apostas podem ser feitas até às 17h (horário de Brasília). Para isso, os jogadores precisam ir até uma casa lotérica ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).
O sorteio está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.