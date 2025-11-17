Mega da Virada

Quantos números são na Mega da Virada para ganhar em 2025?

Bilhetes já estão sendo comercializados

Escrito por Anny Malagolini
Quantos números tem a Mega da Virada 2025 Foto: DCI

O último concurso especial de loterias da Caixa está chegando e pode pagar o prêmio que está estimado em R$ 850 milhões. Mas é importante saber quantos números tem a Mega da Virada para conseguir acertar o resultado.

Quantos números tem a Mega da Virada 2025?

Apesar de ser um concurso especial da loteria, a quantidade de números da Mega da Virada é a mesma que as dos sorteios regulares realizados ao longo do ano: 6 dezenas. Mas na hora de fazer um jogo, os apostadores podem escolher até 15 dezenas por bilhete pagando um valor a mais:

  • 6 números custam R$ 6,00
  • 7 números custam R$ 42,00
  • 8 números custam R$ 168,00
  • 9 números custam R$ 504,00
  • 10 números custam R$ 1.260,00
  • 11 números custam R$ 2.772,00
  • 12 números custam R$ 5.544,00
  • 13 números custam R$ 10.296,00
  • 14 números custam R$ 18.018,00
  • 15 números custam R$ 30.030,00
  • 16 números custam R$ 48.048,00
  • 17 números custam R$ 74.256,00
  • 18 números custam R$ 111.384,00
  • 19 números custam R$ 162.792,00
  • 20 números custam R$ 232.560,00

Para os fãs da loteria que gostam de escolher os números da Mega da Virada com datas significativas, então, nesse caso, deve selecionar de seis a 15 dezenas. Mas é importante lembrar que precisa ser de um a 60 – mesmo universo de números do concurso especial.

Qual é a chance de ganhar o prêmio?

Com uma aposta simples de seis números, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa. Essa é a loteria da Caixa mais difícil de conseguir acertar o resultado.

Nas demais faixas, comparada com a principal, os apostadores conseguem ficar mais perto de conseguir faturar uma quantia, porém o valor é menor. Veja a probabilidade de cada faixa de acerto:

Seis acertos (sena) – a chance é de uma em 50.063.860;
Cinco acertos (quina) – a chance é de uma em 154.518;
Quatro acertos (quadra) – a chance é de uma em 154.518.

Quando vai ser o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio da Mega da Virada ocorre no dia 31 de dezembro de 2025, e as apostas podem ser feitas até às 17h (horário de Brasília). Para isso, os jogadores precisam ir até uma casa lotérica ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O sorteio está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Como jogar na Mega da Virada 2025 online e quanto custa apostar

Apostas para a Mega da Virada 2025 começam dia 1º com prêmio bilionário

Ganhador da Mega da Virada ainda não buscou prêmio

Saiu: resultado da Mega da Virada 2024 e ganhadores

Ao vivo: como assistir o sorteio do resultado da Mega da Virada 2024 para 2025

Resultado da Mega da Virada 2024 hoje: prêmio de R$ 600 milhões

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes