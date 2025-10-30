Mega da Virada

Apostas para a Mega da Virada 2025 começam dia 1º com prêmio bilionário

Sorteio acontece dia 31 de dezembro

As apostas para a Mega-Sena da Virada 2025 começaram no sábado, dia primeiro de novembro, e o sorteio acontece no dia 31 de dezembro. O prêmio estimado chega a R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias brasileiras. Cada aposta, com seis dezenas, custam R$ 6.

Apostar na Mega da Virada 2025

Os apostadores podem fazer o jogo tanto nas casas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Apostas online só podem ser pagas com cartão de crédito e o valor mínimo de compra é de R$ 30.

A aposta de menor valor sai por R$ 6, mas pode chegar a R$ R$ 232.560,00 se o bilhete tiver 20 dezenas. Além disso, dá para fazer um bolão ou participar de algum organizado por casas lotéricas.

O bolões da Mega da Virada 2022 têm preço mínimo de R$ 18 e a cota não sai por menos de R$ 7. Os apostadores que preferirem comprar a cota de bolão organizado pela lotérica, poderão pagar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual é a chance de ganhar o prêmio?

A chance de acertar o resultado da Mega da Virada é a mesma que nos concursos regulares tanto para apostas simples, quanto para jogos com mais dezenas. Concorrendo ao prêmio com seis números a probabilidade de faturar o prêmio é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Mas a pessoa que quiser desembolsar mais dinheiro para concorrer à bolada com 15 dezenas, nesse caso, a probabilidade é de uma em 10.003.

Critério de acumulação:

  • Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);
  • Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);
  • Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

