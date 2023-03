Mega-Sena 2572 pode pagar R$ 9 milhões, veja até quando apostar

A Caixa vai realizar a extração com o maior prêmio do ano neste sábado, dia 11 de março . O sorteio do concurso 2572 da Mega-Sena desse sábado pode pagar até R$ 9 milhões. As apostas vão até às 19h.

Como apostar na Mega-Sena de sábado?

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória - pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega Sena 2572 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena de sábado, a Caixa faz a comercialização das apostas no aplicativo e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Além disso, os apostadores também conseguem jogar nas casas lotéricas.

Qual os dias do sorteio das loterias?

Veja na tabela abaixo quais são os sorteios de loterias que correm hoje:

Segunda-feira: Quina, Lotofácil, Loteca

Terça-feira: Dupla Sena, Quina, Timemania, Dia de Sorte

Quarta-feira: Mega Sena, Quina, Lotomania, Lotofácil, Loteria Federal

Quinta-feira: Quina, Timemania, Dia de Sorte

Sexta-feira: Dupla Sena, Quina, Lotofácil

Sábado: Mega Sena, Quina, Lotomania, Loteria Federal, Timemania, Dia de Sorte e Milionária.

Domingo: não há sorteio

os 20 últimos resultados da Mega Sena

Confira quais números saíram nos últimos concursos da Mega-Sena

Concurso 2571 (de 08/03/2023)

09

18

33

38

41

51

Mega Concurso 2570 (de 04/03/2023)

08

18

26

27

47

50

Mega-Sena Concurso 2569 (de 01/03/2023)

06

07

25

28

31

52

Mega-Sena Concurso 2568 (de 25/02/2023)

16

22

29

35

38

49

Mega Concurso 2567 (de 23/02/2023)

10

11

19

33

58

60

Mega Concurso 2566 (de 18/02/2023)

11

23

45

53

57

59

Mega-Sena Concurso 2565 (de 16/02/2023)

09

13

25

39

46

54

Mega-Sena Concurso 2564 (de 14/02/2023)

07

08

14

19

32

45

Mega-Sena Concurso 2563 (de 11/02/2023)

05

09

14

30

38

50

Concurso 2562 (de 08/02/2023)

06

12

32

44

51

57

Concurso 2561 (de 04/02/2023)

19

22

37

44

51

56

Concurso 2560 (de 01/02/2023)

04

05

17

20

48

52