Mega-Sena 2645: quanto rendem R$ 34 milhões na poupança?

O apostador que acertar sozinho as dezenas da Mega-Sena 2645, que serão sorteadas nesta terça-feira, 17 de outubro, às 20 horas, pode se tornar o mais novo milionário do Brasil - e ainda poderá viver de renda da poupança. A bolada está acumulada em R$ 34 milhões e se houver mais de um bilhete premiado, a quantia será dividida.

Quanto rende o prêmio da Mega-Sena na poupança?

Para conseguir manter a fortuna e levar uma vida com mais conforto financeiro, o ganhador da loteria poderá viver de renda. Ao invés de trabalhar, o sortudo coloca seu dinheiro para “trabalhar” fazendo algum investimento.

Se um único apostador conseguir faturar os R$ 34 milhões e aplicar a quantia na Poupança, no primeiro mês o rendimento será de R$ 205 mil, o mesmo que 155 salários mínimos. O cálculo foi realizado no simulador da Nu Invest, plataforma de investimentos do Nubank.

A poupança é uma sobra financeira e deve ser direcionada para algum tipo de investimento para que seja remunerada.

A remuneração é regulamentada por lei e corresponde até 0,6% de juros ao mês, a depender da variação da SELIC, calculados sobre os valores depositados, acrescida da variação da TR – Taxa Referencial. Vale lembrar que valores mantidos em conta por período inferior a um mês não serão remunerados e que, quanto mais tempo você deixar o valor aplicado, maiores serão os seus rendimentos.

+ Apostas da Mega da Virada 2023 começam dia 13; veja prêmio

Como apostar na Mega-Sena concurso 2645?

O apostador pode fazer seu jogo em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Os jogos custam a partir de R$ 5 e não há limite de cartelas por apostador, que pode escolher entre 6 e 15 números.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2645 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

O sorteio está previsto hoje, 17 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Para ganhar o prêmio estimado em R$ 34 milhões, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do concurso.

10 últimos resultados anteriores da Mega-Sena

Os apostadores que quiserem tentar a sorte podem analisar os números mais sorteados nas dez últimas extrações da loteria.

Resultado Mega-Sena Concurso 2644 (de 14/10/2023)

04

17

22

28

30

49

Resultado Mega-Sena Concurso 2643 (de 10/10/2023)

02

10

29

31

56

59

Resultado Mega-Sena Concurso 2642 (de 07/10/2023)

08

13

31

33

49

50

Resultado Mega-Sena Concurso 2641 (de 05/10/2023)

09

24

34

39

45

50

Resultado Mega-Sena Concurso 2640 (de 03/10/2023)

04

08

10

27

28

32

Resultado Mega-Sena Concurso 2639 (de 30/09/2023)

02

08

11

22

48

49

Resultado Mega-Sena Concurso 2638 (de 28/09/2023)

09

30

34

44

54

55

Resultado Mega-Sena Concurso 2637 (de 26/09/2023)

01

02

10

32

34

59

Resultado Mega-Sena Concurso 2636 (23/09/2023)

05

16

38

42

43

48

Resultado Mega-Sena Concurso 2635 (21/09/2023)

06

11

29

37

56

58

Resultado Mega-Sena Concurso 2634 (19/09/2023)

08

27

28

32

48

56

Resultado Mega-Sena Concurso 2633 (de 16/09/2023)

02

23

25

33

45

54

Confira aqui os resultados de todos os sorteios das Loterias Caixa