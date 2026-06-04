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Mega-Sena 3015 tem sorteio hoje? Prêmio acumulado chega a R$ 32 milhões

Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 32 milhões após pausa no feriado de Corpus Christi

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3015 concurso 32 milhões acumulada Sorteio acontece dia 6 de junho às 21h - DCI

Após a pausa no calendário das Loterias Caixa em razão do feriado de Corpus Christi, os apostadores já podem se preparar para a próxima oportunidade de concorrer ao prêmio milionário da Mega-Sena. Segundo informações oficiais da Caixa Econômica Federal, o concurso 3015 será realizado no sábado, 6 de junho de 2026, com prêmio estimado em R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Como apostar na Mega-Sena 3015

De acordo com a Caixa, as apostas para o concurso 3015 podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, disponíveis por aplicativo e pelo portal oficial.

Para participar, o jogador deve escolher entre 6 e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar as seis dezenas sorteadas. Também há premiação para apostas que acertarem quatro (quadra) ou cinco números (quina).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. O valor aumenta conforme o apostador adiciona mais dezenas ao jogo, o que também eleva as chances de acerto.

A Caixa disponibiliza uma tabela oficial com todos os valores de apostas, que variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

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Para quem deseja aumentar as chances sem gastar tanto, uma alternativa é participar dos bolões oficiais da Mega-Sena. Segundo as regras da Caixa, os bolões devem ser registrados presencialmente nas lotéricas e não estão disponíveis nos canais eletrônicos.

O valor mínimo de um bolão é de R$ 10,00, com cotas a partir de R$ 5,00. Cada grupo pode reunir de duas a 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas, que podem cobrar uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

Maiores prêmios da Mega-Sena em 2026

O ano de 2026 já entrou para a história das loterias brasileiras por concentrar alguns dos maiores pagamentos já registrados pela modalidade. O destaque absoluto foi o concurso especial da Mega da Virada, realizado em 1º de janeiro, que distribuiu mais de R$ 1,09 bilhão em premiação.

Entre os sorteios regulares, o concurso 3010, realizado em maio, chamou atenção ao pagar R$ 336,3 milhões, tornando-se um dos maiores prêmios da história da Mega-Sena fora dos concursos especiais.

Com o prêmio acumulado em R$ 32 milhões para o próximo sábado, a expectativa é de grande movimento nas lotéricas e nos canais digitais da Caixa nos próximos dias.

As informações sobre concursos, premiações e regras da modalidade foram consultadas junto às Loterias Caixa, responsável pela administração oficial da Mega-Sena no Brasil.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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