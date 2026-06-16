Mega-Sena 3019 pode fazer novo milionário nesta terça

A Mega-Sena pode transformar a noite desta terça-feira, 16 de junho, em uma virada de vida para quem acertar as seis dezenas do concurso 3019. O prêmio principal está estimado em R$ 16 milhões, segundo as Loterias Caixa. O sorteio será realizado a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A extração acontece depois da Mega-Sena 3018 terminar sem ganhadores na faixa principal, fazendo o valor acumular para a rodada desta terça.

Além da Mega-Sena, a terça-feira também terá outros sorteios das Loterias Caixa. Estão previstos os concursos da Lotofácil 3712, da Timemania 2404 e do Dia de Sorte 1226. A Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 2 milhões, a Timemania pode pagar R$ 500 mil, e o Dia de Sorte aparece com estimativa de R$ 600 mil para a faixa principal.

A Quina fica fora da rodada regular desta terça porque as apostas estão concentradas na Quina de São João 7051, concurso especial com prêmio estimado em R$ 250 milhões. O sorteio da Quina de São João será realizado no fim de junho, e, por ser especial, o prêmio principal não acumula.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena 3019, o apostador precisa marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Ganha o prêmio máximo quem acertar os seis números sorteados. A Mega-Sena também paga valores menores para apostas com cinco acertos, a quina, e quatro acertos, a quadra. Quanto mais dezenas o jogador escolher, maior é o preço da aposta e também a chance de ganhar.

O resultado da Mega-Sena 3019 e das demais loterias de terça será divulgado após os sorteios oficiais da Caixa. Assim que as dezenas forem confirmadas, os números poderão ser conferidos em ordem crescente. No caso da Mega-Sena, leva o prêmio principal quem acertar as seis dezenas; Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte têm regras próprias de premiação e também pagam valores menores em faixas secundárias.