Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 19 milhões no sábado (30/1)

O resultado da Mega-Sena de hoje (28) não teve ganhadores na faixa principal de premiação. Com isso, o prêmio acumulou e subiu para a casa dos R$ 19 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 48 59 29 47 18.

O sorteio do concurso 2339 é o segundo da Mega-Semana de Verão da modalidade lotérica.

Mesmo sem ganhadores na faixa principal de premiação, o resultado da Mega-Sena de hoje ainda pagou prêmio para quem acertou a quina e a quadra. Confira:

O prêmio da Mega-Sena pode ser resgatado de duas maneiras: primeiramente, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

O que é a Mega-Semana?

A Mega-Semana foi criada em dezembro de 2010 para adequar o número do concurso da Mega da Virada e, devido à boa aceitação do público, foi estendida para mais semanas a partir do ano seguinte. Os sorteios extras são exclusividade da Mega-Sena, a modalidade mais vendida e que oferece os maiores prêmios das Loterias.

Para 2021, estão agendadas oito Mega-Semanas: de Verão, em janeiro; de Páscoa, em abril; das Mães, em maio; de Férias, em julho; dos Pais, em agosto; de Primavera, em setembro; da Sorte, em outubro; e de Natal, em dezembro.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O concurso 2340 será no sábado, dia 30 de janeiro. Você pode acompanhar todos os resultados em Loterias Caixa.

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).