Mega-Sena acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 32 milhões

O resultado da Mega-Sena 3060 foi divulgado na noite deste domingo (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou novamente. Para o próximo concurso, na terça-feira (22), a estimativa é de R$ 32 milhões.

O prêmio previsto para este sorteio era de R$ 26,7 milhões. Como não houve ganhador na faixa principal, o valor reservado para os seis acertos será incorporado à premiação do próximo concurso.

Apesar de nenhuma aposta ter levado o prêmio máximo, houve ganhadores nas duas faixas seguintes da Mega-Sena.

Na quina, 54 apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Cada uma delas terá direito a um prêmio de R$ 32.111,66.

A faixa de quatro acertos também teve milhares de vencedores. Ao todo, 3.075 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 929,52.

O rateio do concurso 3060 ficou assim:

6 acertos: nenhum ganhador;

5 acertos: 54 apostas, com R$ 32.111,66 para cada;

4 acertos: 3.075 apostas, com R$ 929,52 para cada.

Os valores correspondem ao rateio divulgado para o concurso após a apuração das apostas premiadas.

Prêmio da Mega-Sena vai a R$ 32 milhões

Com o acúmulo do prêmio principal, a Mega-Sena volta a colocar uma quantia milionária em disputa no próximo sorteio.

O concurso 3061 será realizado na terça-feira (22 de setembro). A estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O valor ainda poderá mudar conforme a arrecadação das apostas realizadas até o encerramento do período de vendas. Caso mais de uma aposta consiga os seis acertos, o prêmio destinado à faixa principal será dividido entre os vencedores.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar do próximo concurso, o apostador precisa escolher pelo menos seis números entre os 60 disponíveis no volante da Mega-Sena. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Também é possível marcar uma quantidade maior de números, o que aumenta o preço da aposta e as possibilidades matemáticas de acerto. Os jogos podem ser registrados nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais, dentro do horário estabelecido para cada concurso.

Na Mega-Sena, o prêmio principal é destinado às apostas que acertam as seis dezenas sorteadas. Também há premiação para quem consegue cinco ou quatro acertos.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (22), quando os apostadores poderão tentar levar o prêmio estimado em R$ 32 milhões.

Veja também