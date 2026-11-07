Mega-Sena pode pagar bolada de R$ 60 milhões em novo sorteio

A Mega-Sena pode transformar um apostador em milionário neste domingo, 8 de novembro. Depois de acumular no concurso 3082, realizado na sexta-feira (6), a loteria chega ao próximo sorteio com prêmio estimado em R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A extração será realizada a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A mudança no horário chama a atenção dos apostadores, já que os concursos da Mega-Sena realizados durante a semana costumam ocorrer à noite.

O próximo sorteio corresponde ao concurso 3083. A Caixa Econômica Federal fará a transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Por que a Mega-Sena acumulou?

No concurso 3082, realizado na sexta-feira (6), nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal acumulou e chegou à estimativa de R$ 60 milhões para domingo.

Os números sorteados foram: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44

Apesar de ninguém ter levado a bolada principal, outras apostas foram premiadas nas faixas inferiores. Na quina, 81 jogos acertaram cinco números e receberam R$ 20.116,27 cada. Já na quadra, 4.527 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 514,19.

Até que horas pode apostar na Mega-Sena?

Quem quiser concorrer aos R$ 60 milhões precisa registrar o jogo até as 20h deste sábado (7), nas casas lotéricas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.

A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, aumentando o valor do jogo e as chances de ganhar. Já os bolões digitais têm prazo diferente: as cotas podem ser adquiridas até as 10h45 de domingo (8), conforme as regras da Caixa.

Essa paga prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas. As faixas são divididas da seguinte maneira:

Sena: seis números acertados;

Quina: cinco números acertados;

Quadra: quatro números acertados.

Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860.

O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para retirar o dinheiro. Depois desse prazo, o valor não resgatado é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).