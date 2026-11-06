Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões nesta sexta-feira; veja horário e como apostar

Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões nesta sexta-feira; veja horário e como apostar

A Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões no sorteio desta sexta-feira, 6 de novembro. O prêmio está acumulado após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3081, realizado na quarta-feira (4). Agora, os apostadores têm uma nova oportunidade de começar o fim de semana com uma bolada milionária.

O próximo sorteio corresponde ao concurso 3082 e será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A extração será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal nas redes sociais.

Quem pretende participar deve registrar o jogo até as 20h desta sexta-feira, uma hora antes do sorteio.

Como apostar na Mega-Sena nesta sexta-feira?

Para concorrer aos R$ 55 milhões, o participante precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante da Mega-Sena.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, no site e no aplicativo das Loterias Caixa.

Nas plataformas digitais, o valor mínimo de compra é de R$ 30, que pode ser dividido entre diferentes apostas.

O prazo para participar termina às 20h. Depois desse horário, os jogos registrados passam a concorrer ao concurso seguinte.

Uma alternativa para quem deseja aumentar as chances matemáticas de ganhar é marcar mais dezenas no mesmo volante. Nesse caso, o preço da aposta também aumenta conforme a quantidade de números selecionados.

Como funciona o bolão da Mega-Sena?

Quem prefere dividir os custos com outras pessoas pode participar de um bolão. A modalidade permite reunir diferentes apostadores em uma única aposta, com a divisão do prêmio entre os participantes caso haja premiação.

Pelas regras da Caixa, o bolão da Mega-Sena tem valor mínimo de R$ 15, com cotas individuais a partir de R$ 6. Cada grupo pode ter de duas a 100 cotas.

Quando registrado oficialmente, cada participante recebe um comprovante individual da cota adquirida. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas, que podem cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35%.

Como é feita a divisão do prêmio da Mega-Sena?

A Mega-Sena distribui prêmios em três faixas: sena, para quem acerta as seis dezenas; quina, para cinco acertos; e quadra, para quatro números.

Parte da arrecadação dos concursos é destinada à premiação, enquanto outra parcela financia áreas e programas previstos na legislação.

Quando ninguém acerta as seis dezenas, o prêmio principal acumula para o próximo sorteio. O mesmo acontece com os valores de outras faixas quando não há ganhadores, conforme as regras de distribuição da loteria.

Até quando posso sacar o prêmio da Mega-Sena?

Os ganhadores têm 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para solicitar o resgate do prêmio.

Se o dinheiro não for retirado dentro desse prazo, o valor é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta sexta-feira (6), às 21h. A estimativa é de R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 3082.