Resultado da Mega-Sena de hoje (6/11): veja as seis dezenas do concurso 3082

Resultado da Mega-Sena de hoje (6/11): veja as seis dezenas do concurso 3082

O concurso 3082 da Mega-Sena foi realizado nesta sexta-feira, 6 de novembro, com prêmio estimado em R$ 55 milhões. O sorteio, organizado pela Caixa Econômica Federal, ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As seis dezenas sorteadas foram: 04-16-23-24-38-44

A expectativa dos apostadores era conquistar o prêmio principal, destinado a quem acertasse todos os números do volante. A apuração das faixas de premiação deve indicar quantas apostas foram contempladas com a sena, a quina e a quadra.

Resultado da Mega-Sena 3082: veja a premiação

A distribuição dos prêmios considera três faixas de acertos:

Sena: seis números acertados;

Quina: cinco números acertados;

Quadra: quatro números acertados.

Os valores pagos em cada faixa e a quantidade de apostas vencedoras dependem do resultado oficial da apuração da Caixa.

Como foi o sorteio da Mega-Sena?

O concurso 3082 foi realizado a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão pelos canais oficiais da Caixa na internet.

Os sorteios podem ser acompanhados pelo canal da instituição no YouTube, que também disponibiliza o registro das extrações.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante.

Quem deseja participar pode marcar mais números no mesmo jogo. Nesse caso, o preço aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas, assim como as probabilidades de acertar o prêmio.

Outra possibilidade é utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de um bolão para dividir os custos da aposta com outras pessoas.

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 3083, está previsto para domingo, 8 de novembro. O valor do prêmio dependerá do resultado do concurso 3082 e da eventual acumulação.

Os apostadores podem conferir os resultados e a premiação no portal das Loterias Caixa.