Mega-Sena sorteia prêmio especial de R$ 38 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena está acumulado e vai pagar uma bolada neste fim de semana. A estimativa da Caixa Econômica Federal saltou para impressionantes R$ 38 milhões para o sorteio concurso 3045, mas para abocanhar a bolada histórica, o apostador precisa acertar sozinho a combinação de seis números.

Como apostar na Mega-Sena de R$ 38 milhões

Considerada a loteria mais popular do Brasil, a Mega-Sena sorteia seis números que podem mudar definitivamente a vida do ganhador. A aposta simples, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 6. O sorteio será realizado às 11h (horário de Brasília) deste domingo, dia 16 de agosto, no Espaço Loterias Caixa, localizado na cidade de São Paulo.

O jogador deve escolher ao menos seis números em um universo de 60 opções disponíveis. Quem prefere deixar a escolha por conta do azar pode utilizar a Surpresinha, funcionalidade em que o sistema da Caixa define os números aleatoriamente.

Para quem busca praticidade em múltiplos concursos, a opção Teimosinha permite concorrer por dois, quatro ou oito sorteios consecutivos com o mesmo jogo. Também é possível selecionar até 15 números em um único cartão, aumentando exponencialmente as chances de vitória — embora o custo da aposta cresça proporcionalmente. Além da sena principal, a Caixa premia bilhetes que garantem cinco acertos (quina) e quatro acertos (quadra).

Bolão da Mega-Sena amplia chances de vitória

Para aumentar as probabilidades de ganhar sem arcar sozinho com os custos de apostas múltiplas, os apostadores recorrem com frequência ao Bolão da Mega-Sena. O valor mínimo para participar de um jogo coletivo é de R$ 10,00, com cotas individuais custando a partir de R$ 5,00.

A quantidade de cotas permitida varia de acordo com o total de dezenas selecionadas no cartão:

6 números: mínimo de 2 e máximo de 9 cotas;

7 números: mínimo de 2 e máximo de 63 cotas;

8 a 15 números: mínimo de 2 e máximo de 100 cotas.