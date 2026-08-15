Mega-Sena

Quanto rendem R$ 38 milhões da Mega-Sena? Veja o retorno na poupança, Tesouro Direto e CDB

Com a taxa básica de juros (Selic) em 14% ao ano, a diferença entre as opções de investimento pode chegar a centenas de milhares de reais em apenas 12 meses.

Escrito por Anny Malagolini
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A Mega-Sena pode transformar a vida de quem acerta as seis dezenas, ainda mais com o prêmio milionário do concurso 3045. O prêmio estimado é de R$ 38 milhões, dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar. Uma forma de segura de guardar o montante e continuar fazer ele render é através dos investimentos, como poupança, Tesouro Direto e CDB. Mas qual rende mais?

Quanto rende R$ 38 milhões na poupança?

Entre as três alternativas, um CDB com remuneração de 110% do CDI costuma apresentar o maior retorno, seguido pelo Tesouro Selic. A poupança aparece em último lugar. Na prática, quem investisse os R$ 38 milhões do prêmio da Mega-Sena poderia receber mais de R$ 400 mil por mês em um bom CDB, enquanto a poupança renderia aproximadamente R$ 252 mil no mesmo período.

Independentemente da escolha, especialistas recomendam que grandes prêmios sejam aplicados somente após um planejamento financeiro, levando em conta objetivos, necessidade de liquidez e segurança do patrimônio.

Os valores podem variar conforme a instituição financeira, a taxa de administração (quando houver) e a cobrança de Imposto de Renda sobre os rendimentos. A poupança é isenta de IR para pessoas físicas.

InvestimentoRendimento em 1 mêsRendimento em 1 ano
Poupançacerca de R$ 252 milcerca de R$ 3,1 milhões
Tesouro Seliccerca de R$ 390 milcerca de R$ 4,9 milhões
CDB de 110% do CDIcerca de R$ 410 milcerca de R$ 5,2 milhões

Qual investimento escolher se ganhar na Mega-Sena?

Poupança: é o investimento mais conhecido pelos brasileiros. Ela funciona como uma conta onde o dinheiro fica guardado e rende automaticamente todos os meses. É considerada uma aplicação simples e segura, já que possui garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores dentro do limite previsto em lei. A principal vantagem é a facilidade: basta depositar o dinheiro. Por outro lado, ela costuma oferecer o menor rendimento entre as principais opções de renda fixa.

Tesouro Direto: é um programa do Governo Federal que permite emprestar dinheiro para o país em troca de juros. Na prática, o investidor compra um título público e recebe o dinheiro de volta com rendimento ao longo do tempo. Entre as opções, o Tesouro Selic é um dos mais procurados porque acompanha a taxa básica de juros da economia. Quanto maior a Selic, maior tende a ser o rendimento do investimento. É considerado um dos investimentos mais seguros do mercado, pois é garantido pelo Governo Federal.

CDB (Certificado de Depósito Bancário): é um investimento em que o cliente empresta dinheiro para um banco. Em troca, a instituição paga juros ao investidor. Muitos CDBs oferecem rentabilidade ligada ao CDI, taxa que acompanha de perto a Selic. Quando um CDB paga, por exemplo, 110% do CDI, significa que seu rendimento pode superar o do Tesouro Selic e da poupança, dependendo das condições do mercado.

Assim como a poupança, os CDBs de instituições participantes contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), respeitando os limites de cobertura.


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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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