Próximo concurso da Mega Sena 2525 tem prêmio de Mega da Virada

A Caixa vai realizar a extração com o maior prêmio do ano neste sábado, dia 1 de outubro – véspera das eleições 2022. O próximo concurso da Mega Sena pode pagar até R$ 300 milhões, considerada premiação de Mega da Virada. Abaixo, veja detalhes do próximo sorteio da mega-sena, concurso 2525.

Próximo concurso da Mega Sena será sábado

Neste sábado, 01/10, já ocorre o sorteio da Mega-Sena concurso 2525 a partir das 20h (horário de Brasília). O apostador que acertar as seis dezenas pode faturar uma bolada que está estimado em R$ 300 milhões.

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega Sena 2525 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena concurso 2525, a Caixa já está fazendo a comercialização das apostas no aplicativo e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Além disso, os apostadores também conseguem jogar nas casas lotéricas..

Veja os números sorteados na última quarta-feira.

Qual os dias do sorteio da Mega-Sena

Veja na tabela abaixo quais são os sorteios de loterias que correm hoje:

Segunda-feira: Quina, Lotofácil, Loteca/Lotogol

Terça-feira: Dupla Sena, Quina, Timemania, Dia de Sorte

Quarta-feira: Mega Sena, Quina, Lotomania, Lotofácil, Loteria Federal

Quinta-feira: Quina, Timemania, Dia de Sorte

Sexta-feira: Dupla Sena, Quina, Lotofácil

Sábado: Mega Sena, Quina, Lotomania, Loteria Federal, Timemania, Dia de Sorte e Milionária.

Domingo: não há sorteio

Números mais sorteados na Mega

Confira quantas vezes cada número da Lotofácil foi sorteado desde janeiro, segundo o portal Loteria Nacional.

41 – sorteado15 vezes

38 – sorteado 12 vezes

49 – sorteado 12 vezes

08 – sorteado 12 vezes

10 – sorteado 11 vezes

53 – sorteado 11 vezes

44 – sorteado 11 vezes

17 – sorteado 11 vezes

52 – sorteado 10 vezes

32 – sorteado 10 vezes

56 – sorteado 10 vezes

35 – sorteado 10 vezes

40 – sorteado 10 vezes

46 – sorteado 10 vezes

47 – sorteado 10 vezes

05 – sorteado 10 vezes

45 – sorteado 10 vezes

42 – sorteado 10 vezes

37 – sorteado 9 vezes

51 – sorteado 9 vezes

01 – sorteado 9 vezes

39 – sorteado 9 vezes

34 – sorteado 9 vezes

55 – sorteado 9 vezes

13 – sorteado 9 vezes

15 – sorteado 9 vezes

16 – sorteado 9 vezes

03 – sorteado 9 vezes

22 – sorteado 9 vezes

23 – sorteado 9 vezes