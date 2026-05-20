Qual o horário do sorteio do resultado da Mega-Sena 3010 e como assistir?

Qual o horário do sorteio do resultado da Mega-Sena 3010 e como assistir?

A Mega-Sena 3010 chega com um prêmio estimado em R$ 300 milhões. Apesar da expectativa dos jogadores, o sorteio não acontece nesta quarta-feira (20), data em que normalmente são realizados os concursos da loteria.

Por se tratar de uma edição especial, a Caixa alterou o calendário e deu mais tempo para os apostadores tentarem a sorte antes da divulgação das dezenas vencedoras.

Em qual horário será o sorteio da Mega-Sena 3010?

O concurso 3010 da Mega-Sena está marcado para domingo, 24 de maio. O sorteio será realizado às 10h, no horário de Brasília, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Até lá, os jogadores ainda podem registrar apostas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da instituição financeira.

Outro detalhe importante é que a premiação especial não fica acumulada. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor será repassado para as faixas seguintes, conforme determina o regulamento da modalidade.

Mega-Sena segue como a loteria mais popular do país

Conhecida pelos prêmios milionários, a Mega-Sena continua entre as modalidades mais procuradas pelos brasileiros. Em concursos especiais, a procura costuma crescer ainda mais por causa das cifras elevadas.

A possibilidade de conquistar uma bolada milionária atrai apostadores de diferentes perfis, mesmo com as chances reduzidas de acerto. Em uma aposta simples, com seis números, a probabilidade de levar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões.

Quando ninguém acerta os seis números, os valores acumulam e fazem os próximos concursos alcançarem quantias ainda maiores, aumentando o interesse do público.

Se houver mais de um vencedor na faixa principal, o prêmio é dividido igualmente entre todos os bilhetes premiados. Já quando não existem acertadores das seis dezenas, a quantia pode ser redistribuída entre apostas que fizeram cinco ou quatro acertos.

Os prêmios podem ser resgatados em agências da Caixa, seguindo as regras definidas pelas Loterias Caixa.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

O valor da aposta depende da quantidade de dezenas escolhidas pelo jogador. A opção mais barata, com seis números, custa R$ 6.

Quem decide marcar mais dezenas aumenta as chances de ganhar, mas também paga um valor maior no momento da aposta.

6 números — aposta de R$ 6,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 50.063.860

Chance de acertar a Quina: 1 em 154.518

Chance de acertar a Quadra: 1 em 2.332

7 números — aposta de R$ 42,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 7.151.980

Chance de acertar a Quina: 1 em 44.981

Chance de acertar a Quadra: 1 em 1.038

8 números — aposta de R$ 168,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 1.787.995

Chance de acertar a Quina: 1 em 17.192

Chance de acertar a Quadra: 1 em 539

9 números — aposta de R$ 504,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 595.998

Chance de acertar a Quina: 1 em 7.791

Chance de acertar a Quadra: 1 em 312

10 números — aposta de R$ 1.260,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 238.399

Chance de acertar a Quina: 1 em 3.973

Chance de acertar a Quadra: 1 em 195

11 números — aposta de R$ 2.772,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 108.363

Chance de acertar a Quina: 1 em 2.211

Chance de acertar a Quadra: 1 em 129

12 números — aposta de R$ 5.544,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 54.182

Chance de acertar a Quina: 1 em 1.317

Chance de acertar a Quadra: 1 em 90

13 números — aposta de R$ 10.296,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 29.175

Chance de acertar a Quina: 1 em 828

Chance de acertar a Quadra: 1 em 65

14 números — aposta de R$ 18.018,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 16.671

Chance de acertar a Quina: 1 em 544

Chance de acertar a Quadra: 1 em 48

15 números — aposta de R$ 30.030,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 10.003

Chance de acertar a Quina: 1 em 370

Chance de acertar a Quadra: 1 em 37

16 números — aposta de R$ 48.048,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 6.252

Chance de acertar a Quina: 1 em 260

Chance de acertar a Quadra: 1 em 29

17 números — aposta de R$ 74.256,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 4.045

Chance de acertar a Quina: 1 em 188

Chance de acertar a Quadra: 1 em 23

18 números — aposta de R$ 111.384,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 2.697

Chance de acertar a Quina: 1 em 139

Chance de acertar a Quadra: 1 em 19

19 números — aposta de R$ 162.792,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 1.845

Chance de acertar a Quina: 1 em 105

Chance de acertar a Quadra: 1 em 16

20 números — aposta de R$ 232.560,00

Chance de acertar a Sena: 1 em 1.292

Chance de acertar a Quina: 1 em 81

Chance de acertar a Quadra: 1 em 13