R$ 57 milhões na poupança: quanto rende o prêmio da Mega-Sena 2543?

O prêmio da Mega-Sena concurso 2543 está estimado em R$ 57 milhões e pode sair no sábado

O prêmio de Mega-Sena 2543 acumulou mais uma vez e quem ganhar a bolada no sábado, 26 de outubro, e o ganhador que colocar os R$ 57 milhões na poupança pode faturar uma fortuna por mês. Ter a sorte de ganhar na loteria e nunca mais precisar trabalhar é o que muitas pessoas gostariam de ter.

Os últimos números sorteados na Mega-Sena foram 12 - 20 - 22 - 25 - 26 - 55 .

Quanto rende 57 milhões na poupança?

Para quem pensa em aplicar os R$ 57 milhões na Poupança, caso ganhe o prêmio sozinho na Mega-Sena 2543, a chance de viver de renda é alta.

Simulação feita pelo aplicativo do Banco Central mostra que se os R$ 57 milhões forem aplicados integralmente na caderneta de poupança, o rendimento será de 0,70% ao mês, o que chega a R$ R$ 285 mil no primeiro mês – o equivalente a 235 salários mínimos.

O sorteio vai ser realizado no sábado, 26, a partir das 20h (horário de Brasília). Como sempre, os apostadores terão até às 19 horas do dia da extração para fazer suas apostas - que custam a partir de R$ 4,50.

Para ganhar o prêmio principal e seu tornar o novo milionário, os apostadores precisam acertar as seis dezenas sorteadas. A chance de uma pessoa conseguir adivinhar o resultado da Mega-Sena com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa.

Os jogos registrados com cinco ou quatro números do resultado da Mega-Sena também faturam. As quantias são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Mega-Sena 2543

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória - pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$ 22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2543 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

A comercialização das apostas ocorre em casas lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

