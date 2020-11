Resultado da Mega-Sena 2315 de hoje; prêmio chega a R$ 22 milhões

O Resultado da Mega-Sena concurso 2315, que pode pagar prêmio de R$ 22 milhões, será divulgado a partir das 20 horas desta quinta-feira, dia 29 de outubro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as quinze dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Resultado da Mega-Sena 2315

Confira os números sorteados: 10-17-01-26-30-53

Últimos resultados da Mega Sena

Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2313 de quarta, 28 de outubro (28/10). Os números sorteados foram: 3 20 26 45 49 58

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2312 de sábado, 24 de outubro (24/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2311 de quinta, 22 de outubro (22/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2310 de terça, 20 de outubro (20/10). Os números sorteados foram: 13 17 28 29 42 53

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2309 de sábado, 17 de outubro (17/10). Os números sorteados foram: 09 11 29 30 33 60

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2308 de quarta, 14 de outubro (14/10). Os números sorteados foram: 09 13 26 38 58 60

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2307 de sábado, 10 de outubro (10/10). Os números sorteados foram: 16 33 38 46 53 55

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena 2306 de quarta, 7 de outubro (07/10). Os números sorteados foram: 03 19 28 33 57 58

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2305 de sábado, 3 de outubro (03/10). Os números sorteados foram: 57 55 38 07 16 22

Premiação

Desse modo, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto do resultado da Mega-Sena concurso 2315 corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem separa-se do seguinte modo:

35% separa-se entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Visto que, se não houver acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Contudo, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.