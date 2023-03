Resultado da Mega-Sena 2573 de hoje, terça-feira (14/03/2023)

O resultado da Mega Sena 2573 de terça-feira, dia 14 de março, será sorteado a partir das 20h e o prêmio está acumulado em R$ 16 milhões. O sorteio hoje ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Resultado da Mega Sena 2573

Confira os números sorteados no resultado da Mega-Sena:

Ganhadores de hoje

A aposta que tiver todos os números da Mega 2573 ganha o prêmio da faixa principal. Se o jogo tiver de sete a 15 dezenas, é só conferir se neste grupo de números escolhidos estão todos os que foram sorteados. Ainda dá para ganhar prêmios acertando parcialmente o resultado: cinco ou quatro números.

Todos os resultados da Mega-Sena e demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias. Lembre-se: os sortudos do concurso devem resgatar a quantia em até 90 dias corridos.

Como receber o prêmio? Nas agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado, os ganhadores podem sacar qualquer quantia. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores também podem receber em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Como receber o prêmio de aposta online? As apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa (aplicativo ou site), além das opções citadas, os sortudos da Mega-Sena concurso 2573 desta terça-feira podem transferir a quantia para uma conta do Mercado Pago.

O próximo concurso da Mega Sena está previsto para quinta, 16 de março. As apostas podem ser realizadas até às 19h do dia do sorteio. O jogo inicial custa R$ 4,50 e dá direito a escolha de 6 números. Além das tradicionais lotéricas, os apostares também podem jogar pela internet, no site da Caixa.