Oração de Santo Expedito para causas impossíveis e urgentes

Santo Expedito é um espírito poderoso e eficaz, chamado em todo o mundo para resultados rápidos e intercessão material, especialmente em casos de emergência. Mais famoso por entregar dinheiro rápido e dar um fim rápido aos processos judiciais. Então, aprenda a oração de Santo Expedito para ajudar você a resolver problemas impossíveis.

Oração de Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.

Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo!

Meu Santo Expedito Vós que sois um Santo guerreiro,

Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados.

Vós que sois o Santo das causas urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade.

Atendei ao meu pedido. “Fazer o pedido”. (Expresse claramente o que você deseja e peça a ele para encontrar uma maneira de fazer isso para você.)

Meu Santo Expedito ! Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência.

Devolvei-me a paz e a tranquilidade.

Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.

Reze um Pai Nosso, uma Santa Maria e faça o sinal da cruz. Amém.

(Agora prometa dar a Santo Expedito uma oferta específica quando seu desejo for atendido.)

Oração em uma crise financeira

Aqui está uma oração por sua emergência de dinheiro. A forma tradicional de fazer uma petição ao Santo Expedito é pegar uma vela branca e uma verde; gravar seu nome neles longitudinalmente. Acenda as velas e continue acendendo as velas e orando a ele até receber sua resposta. Tenha fé e não duvide de seu poder ou disposição para ajudá-lo.

Ore a Santo Expedito

Eu invoco o Poder e a presença de Santo Expedito em meu tempo de dificuldades financeiras. Eu ofereço meu corpo, coração, mente e alma sobre o seu altar de luz. Tenho fé, confiança e plena certeza de que você será minha força neste momento de necessidade. Venha rapidamente em meu auxílio.

Traga para mim ____________ (expresse claramente o que você quer e peça a ele para encontrar uma maneira de fazer isso para você.)

Minha necessidade financeira é urgente. Seja minha Luz e Guia nesta situação para que eu possa viver em paz, amor, prosperidade e abundância e no Louvor de Deus.

Amém.

(Agora prometa dar a Santo Expedito uma oferta específica Se o seu desejo for atendido.)

Casa e lar – Reze a Santo Expedito

Venho antes de você, Santo Expedito,

Para remediar problemas econômicos em meu trabalho e em minha casa.

E para pedir seu apoio poderoso.

Santo Expedito, protege minha renda,

Para que eu possa obter dinheiro suficiente para as

minhas necessidades, E a tranquilidade e a alegria reinem em minha casa.

Pela tua graça, Santo Santo,

rogo e rezo para que cumpra o meu desejo.

____________ (Expresse claramente o que você quer e peça a ele que encontre uma maneira de levá-lo até você.)

E eu darei graças por sua gloriosa intercessão.

(Agora prometa dar ao Santo Expedito uma oferta específica se o seu desejo for atendido.)

Amém.

(Certifique-se de fornecer a oferta que você prometeu se Santo Expedito aceitar sua petição)

Intercessão e proteção

Três breves orações a Santo Expedito

Que a intercessão do glorioso Mártir Santo Expedito, recomenda-nos, ó meu Deus, a Tua bondade, a fim de que sua proteção nos obtenha o que nossos próprios méritos são impotentes para fazer.

Amém

Suplicamos a Ti Senhor, para inspirar, por Tua graça todos os nossos pensamentos e ações. Para que, sendo o princípio deles, possamos pela intercessão de Santo Expedito, ser conduzidos com coragem, fidelidade e prontidão, no tempo oportuno e favorável, e chegar a um bom e feliz final. Por nosso Senhor , Jesus Cristo.

Amém

Santo Expedito, honrado pelo agradecimento de quantos te invocaram na última hora e pelos casos urgentes. Rogamos-te que obtenha da onipotente bondade de Deus, pela intercessão de Maria Imaculada, hoje ou hoje, a graça que solicitamos com toda a submissão à vontade divina.

Amém.

