Resultado da Mega-Sena 3012 hoje: números sorteados quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (28), por volta das 21h, as dezenas do concurso 3012 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 9 milhões, e você acompanha o resultado completo e os números sorteados a seguir.

Números do resultado da Mega-Sena 3012

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena foram: 05-07-17-41-42-49

6 acertos –

5 acertos –

4 acertos –

Como sacar o prêmio da loteria?

Caso você seja o apostador sortudo deste 28 de maio, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Como ver o resultado oficial?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA SENA para ver o resultado.

O próximo concurso está marcado para sábado, dia 30 de maio, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.