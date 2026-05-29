Sorteio da Mega-Sena de hoje 3013 tem prêmio milionário acumulado

A Mega-Sena volta a movimentar os apostadores de todo o Brasil neste sábado, 30 de maio, com o sorteio do concurso 3013. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A extração será realizada no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal nas redes sociais.

O concurso encerra os sorteios da Mega-Sena no mês de maio e aumenta a expectativa entre os jogadores que buscam começar junho com uma fortuna milionária na conta. O prêmio principal acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas do concurso 3012, realizado na quinta-feira, 28 de maio. Os números sorteados foram: 05 – 07 – 17 – 41 – 42 – 49

As apostas para o concurso 3013 podem ser feitas até as 20h de sábado nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet, no site e aplicativo das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Quem quiser aumentar as chances de ganhar pode escolher mais números, mas o valor da aposta sobe conforme a quantidade selecionada.

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. Apesar das chances reduzidas, a Mega-Sena segue como a loteria mais popular do país por conta dos prêmios milionários e acumulados frequentes.

Caso apenas um apostador leve sozinho os R$ 10 milhões, o vencedor já entra para a lista de milionários do país antes mesmo do início de junho.