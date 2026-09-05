Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena 3054: os números sorteados hoje (5/9)

São R$ 48 milhões em jogo

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3054 DCI
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A Mega-Sena realiza neste domingo, 6 de setembro, o sorteio do concurso 3054, com prêmio estimado em R$ 48 milhões. O valor será pago ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Resultado da Mega-Sena 3054

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena 3054 são:

6 acertos

5 acertos

4 acertos

Passo a passo para consultar o resultado oficial da Mega-Sena

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA para ver o resultado.

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

Caso você seja o apostador sortudo da Mega-Sena, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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