Resultado da Mega-Sena concurso 2388 de quarta-feira (07/07/2021)

O resultado da Mega-Sena concurso 2388 de hoje, quarta-feira, dia 7 de julho, está estimado em R$ 32 milhões. O sorteio das dezenas será realizado no Espaço loterias Caixa, em São Paulo. Os ganhadores serão anunciados a partir das 20h (horário de Brasília).

Resultado da Mega-Sena concurso 2388 de quarta

Confira o resultado da Mega-Sena 2388 de hoje: 08-30-33-37-45-48.

Ganhadores da Mega-Sena de hoje

Todos os resultados da Mega-Sena, e das demais modalidades, podem ser consultados em nossa página de loterias.

Os apostadores podem faturar acertando, além dos seis números do resultado da Mega-Sena 2388, cinco ou quatro números. Quem tentou a sorte concorrendo com mais dezenas, precisa ter os seis números dentro do grupo escolhido para jogar.

A modalidade não paga valores fixos para nenhuma faixa de acerto. Do total arrecadado no sorteio, 43,35% as Loterias Caixa destina para a premiação dos ganhadores: 35% são distribuídos na faixa da sena, 19% são distribuídos na faixa da quina, 19% são distribuídos na faixa da quadras, 22% ficam acumulados para os concursos de final 0 ou 5 e 5% ficam acumulados para a Mega da Virada.

Todos os sortudos do concurso devem resgatar a quantia em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Valores menores que R$ 1.903,98, os acertadores do resultado da Mega-Sena 2388 conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, além das opções citadas, os sortudos podem transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago.

