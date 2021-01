Resultado da Mega-Sena de hoje (26/01/2021); veja as dezenas sorteadas

O resultado da Mega-Sena, concurso 2338, desta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, que pode pagar prêmio de R$ 2 milhões , é realizado a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 6 dezenas do jogo. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O concurso de hoje inicia a Mega-Semana de Verão, um período especial da modalidade lotérica Mega-Sena que contém um sorteio extra.

Resultado da Mega-Sena concurso 2338

Os números sorteados no resultado da Mega-Sena de hoje aparecerão aqui em tempo real durante o sorteio. Fique ligado e não deixe de conferir a sua aposta!

Como receber o prêmio?

O que é a Mega-Semana?

A Mega-Semana foi criada em dezembro de 2010 para adequar o número do concurso da Mega da Virada e, devido à boa aceitação do público, foi estendida para mais semanas a partir do ano seguinte. Os sorteios extras são exclusividade da Mega-Sena, a modalidade mais vendida e que oferece os maiores prêmios das Loterias.

Para 2021, estão agendadas oito Mega-Semanas: de Verão, em janeiro; de Páscoa, em abril; das Mães, em maio; de Férias, em julho; dos Pais, em agosto; de Primavera, em setembro; da Sorte, em outubro; e de Natal, em dezembro.

Próximo sorteio da Mega-Sena

A Mega-Sena ainda terá mais dois concursos ao longo da semana. O concurso 2339 será na quinta-feira, dia 28 de janeiro. Já o concurso 2340 será no sábado, dia 30 de janeiro. Você pode acompanhar todos os resultados em Loterias Caixa.

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).