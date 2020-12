Resultado da Mega-Sena de ontem (10/12/2020), concurso 2327

Nenhuma aposta acertou as dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem , 12 de dezembro, concurso 2326. O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loteria Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

O próximo concurso da Mega-Sena, previsto para quarta-feira (16), pode pagar o prêmio acumulado em R$ 46 milhões . Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h.

Resultado da Mega-Sena de ontem

As dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena de ontem foram: 30 37 45 54 57 58.

6 acertos – 0 apostas;

5 acertos – 47 apostas ganhadoras, R$ 64.714,34;

4 acertos – 3.521 apostas ganhadoras, R$ 1.234,05.

Confira mais detalhes sobre o resultado da Mega-Sena 2327 por aqui.

Probabilidade

A chance de se acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem com um jogo simples é de uma em 50.063.860. Entretanto, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso: fizer diferentes combinações de números; ou acrescentar dezenas na mesma aposta.

sete números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

oito números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

nove números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 10.003.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2328, será na quarta, 16 de dezembro, às 20 horas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio nas lotéricas ou pelo site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

