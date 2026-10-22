R$ 200 milhões: Mega-Sena hoje tem sorteio valendo bolada

A Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2026. O prêmio está acumulado e é o maior estimado para um concurso regular da loteria neste ano, sem considerar a Mega da Virada. O sorteio do concurso 3073 será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como apostar na Mega-Sena hoje

Para concorrer ao prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena, é necessário escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Os apostadores podem registrar seus jogos até as 20h, no horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

A bolada aumentou depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3072, realizado na terça-feira, 20 de outubro. Na ocasião, os números sorteados foram 02, 06, 09, 16, 31 e 40. Sem ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou para o sorteio desta quinta-feira.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados em uma casa lotérica ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial.

Quem não quiser escolher os números pode utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas aleatoriamente. Já a Teimosinha permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos.

O prazo para apostar no concurso 3073 termina às 20h desta quinta-feira, conforme o horário de Brasília. O sorteio está previsto para as 21h.

Qual é a chance de ganhar R$ 200 milhões na Mega-Sena?

Na aposta simples, de seis números, a probabilidade de acertar todas as dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860.

É possível aumentar as chances de acerto marcando mais números no volante, mas o preço da aposta também sobe. A escolha de uma combinação com mais dezenas não garante a vitória.

O resultado da Mega-Sena 3073 será divulgado após o sorteio desta quinta-feira, 22 de outubro. A Caixa publica as seis dezenas sorteadas e os dados da premiação em seus canais oficiais, mas o DCI te atualiza em tempo real.

Depois da divulgação, os apostadores poderão conferir se houve ganhadores na faixa principal, além dos valores pagos para quem acertar cinco ou quatro números.