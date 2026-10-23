É um dos maiores prêmios do ano

Apostas sortudas de São Paulo faturam na Mega-Sena de R$ 200 milhões

Apostas sortudas de São Paulo faturam na Mega-Sena de R$ 200 milhões

A Mega-Sena acumulou no concurso 3072, sorteado na quinta-feira, 22 de outubro de 2026. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal de R$ 200 mi ficou acumulado para o próximo sorteio, com estimativa de R$ 230 milhões. Os números sorteados foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58. Apesar de ninguém ter levado a bolada principal, apostas que acertaram cinco dezenas garantiram prêmios de R$ 23.138,67 cada.

Entre os ganhadores da quina, há apostas registradas na cidade de São Paulo. Algumas foram feitas em casas lotéricas, enquanto outras vieram de canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Apostas de São Paulo acertam a quina da Mega-Sena

O resultado do concurso 3073 da Mega-Sena premiou diferentes apostas da capital paulista com cinco acertos. A maior parte dos jogos listados recebeu R$ 23.138,67, valor destinado a cada aposta simples vencedora da quina. Entre os estabelecimentos identificados estão a Casa Lotérica Valete de Ouro, a Estação da Sorte Loterias, a Garlot Loterias, a Loteria Gol e a Lotérica Mustang. Também aparecem apostas realizadas por canais eletrônicos.

Um dos destaques é o bolão registrado na Gratidão Loterias, com 60 cotas e quatro apostas, que recebeu R$ 92.554,20 no total. Já a Lotérica Parque da Aclimação aparece com uma aposta de nove números e quatro combinações premiadas, totalizando R$ 92.554,68.

A relação de ganhadores também inclui uma aposta vinculada ao Internet Banking da Caixa e jogos registrados em outros estabelecimentos da capital.

Quanto pagou a Mega-Sena 3073?

Confira a distribuição dos prêmios do concurso:

6 acertos (sena): não houve ganhadores;

5 acertos (quina): 203 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 23.138,67 para cada uma;

4 acertos (quadra): 13.143 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 510,55 para cada uma.

Com o resultado, o prêmio estimado para o próximo concurso, marcado para sábado, 24 de outubro, é de R$ 230 milhões.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado, 24 de outubro de 2026. A estimativa divulgada é de R$ 230 milhões para quem acertar as seis dezenas.