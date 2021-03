Aposta de Tocantins acerta a Quina 5504 e leva R$ 16,9 milhões

O resultado da Quina 5504 desta terça-feira (02) saiu para uma aposta feita na cidade de Palmeirópolis (TO). A aposta simples acertou sozinha as dezenas premiadas que foram 45 48 71 73 75. Ao todo, o prêmio foi de R$ 16.909.339,15.

As demais faixas de premiação de menor valor do sorteio ainda pagaram diversos prêmios. A quadra da Quina de hoje pagou o prêmio no valor de R$ 5.861,63 a 189 apostas ganhadoras. Já o terno pagou a 11.640 apostas o prêmio de R$ 143,12. Por fim, o duque entregou a 246.028 apostas o prêmio de R$ 3,72.

Leia mais informações sobre o resultado da Quina 5504 por aqui.

Como receber o prêmio da Quina 5504?

O apostador que faturou a bolada milionária do sorteio de hoje deve receber a premiação em qualquer agência da Caixa. Já os apostadores que faturaram o prêmio no valor de até R$ 1.332,78 (líquido) devem receber o dinheiro em qualquer casa lotérica do país. É necessário apresentar o bilhete premiado e também o documento de identificação pessoal.

Próximo sorteio da Quina

Não conseguiu acertar na faixa principal? Não desanime, pois o próximo concurso da Quina ocorre nesta quarta-feira, dia 03 de março, e o prêmio está estimado em R$ 700 mil na faixa principal. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Além da faixa principal, a Quina ainda paga prêmios para quem acerta 4, 3 e 2 números em cada concurso. O jogo simples, com 5 dezenas, custa R$ 2,00.

- PUBLICIDADE -

Acompanhe a transmissão dos sorteios das Loterias Caixa no perfil oficial do banco no Youtube.