Aposta do interior de MG leva sozinha R$ 7,9 milhões na Quina 5445

Uma aposta de Araçuaí, em Minas Gerais, levou sozinha o resultado da Quina 5445 de hoje, dia 18 de dezembro. O prêmio foi de R$ 7.994.132,07. As dezenas sorteadas foram: 48 54 67 68 73.

Resultado da Quina 5445 – prêmios das demais faixas

Confira a seguir o resultado nas demais faixas de premiação de hoje.

4 acertos – 67 apostas ganhadoras, R$ 10.486,28;

3 acertos – 6.066 apostas ganhadoras, R$ 174,16;

2 acertos – 146.937 apostas ganhadoras, R$ 3,95.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja mais detalhes sobre o resultado da Quina 5445 por aqui.

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Quina 5445, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Veja também como aumentar as chances de ganhar na Quina.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio da Quina será realizado no sábado, 19 de dezembro, às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.