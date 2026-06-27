Até que horas pode jogar na Quina de São João 2026?

Até que horas pode jogar na Quina de São João 2026?

A Quina de São João 2026 entra na reta final com prêmio estimado em R$ 260 milhões. O sorteio do concurso especial 7051 será realizado neste domingo, 28 de junho, às 14h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando terminam as apostas da Quina de São João 2026?

As apostas simples da Quina de São João 2026 podem ser feitas até as 22h deste sábado, 27 de junho, nas lotéricas, no site das Loterias Caixa, no aplicativo oficial e pelo internet banking da Caixa, para correntistas. Já os bolões organizados pelas lotéricas poderão ser comprados até as 13h de domingo, uma hora antes do sorteio.

Para jogar na Quina de São João, o apostador deve escolher de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3. Também é possível usar a Surpresinha, quando o sistema escolhe os números automaticamente.

A Quina de São João é um concurso especial e não acumula. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da Caixa.

Como apostar no São João de 2026?

Para apostar na Quina de São João 2026, basta ir até uma lotérica ou acessar os canais eletrônicos das Loterias Caixa, pelo site ou aplicativo oficial. O valor mínimo da compra online é de R$ 30.

O apostador deve marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3. Também é possível escolher os números manualmente ou usar a Surpresinha, quando o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.

Outra opção é participar de um bolão. Nas lotéricas, as cotas podem ter cobrança de tarifa de serviço adicional, conforme as regras da Caixa. A Quina de São João é um concurso especial e não acumula: se ninguém acertar as cinco dezenas, o prêmio vai para a faixa seguinte.

Últimos números ganhadores da Quina de São João

Sorteio de 2025: 12, 19, 20, 34, 35

Quina 2024: 21, 38, 60, 64, 70

Sorteio de 2023: 12, 13, 45, 47, 70

Quina 2022: 46, 56, 65, 69, 76

Sorteio de 2021: 25, 28, 36, 60, 61

Sorteio de 2020: 07, 17, 29, 55, 78

Quina 2019: 17, 27, 53, 78, 79

Sorteio de 2018: 03, 29, 33, 53, 69

Quina 2017: 06, 07, 13, 14, 26

Sorteio de 2016: 14, 26, 28, 55, 79

Quina 2015: 01, 15, 22, 23, 47

Quina 2014: 15, 26, 55, 71, 79

Quina 2013: 05, 17, 55, 63, 67

Quina 2012: 02, 04, 27, 36, 51

Sorteio de 2011: 14, 15, 28, 58, 68