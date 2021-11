Caixa adia sorteio da Quina desta segunda; confira o dia do concurso

A Caixa não irá realizar o sorteio da Quina concurso 5696 hoje, segunda-feira (01) com as demais loterias. A extração da modalidade ocorre após o feriado de Finados, na quarta-feira, 03 de novembro, a partir das 20h (horário de Brasília).

O prêmio para o apostador que conseguir adivinhar o resultado está acumulado em R$ 3,3 milhões. A comercialização das apostas já foi liberada e dá para jogar na lotérica e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Como jogar na Quina?

Para jogar na Quina concurso 5696, é necessário escolher de cinco a 15 números dos 80 disponíveis no volante. Uma aposta simples com cinco dezenas sai por R$ 2 e uma com 15 dezenas sai por cerca de R$ 6 mil.

Outra opção para ficar mais perto do prêmio é participar de bolões que tem a cota mínima de R$ 3. Para quem quiser adquirir uma cota de bolão organizado por uma lotérica, neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Dá para ganhar prêmio acertando duas, três, quatro ou cinco dezenas do resultado da Quina. Em nenhuma faixa são pagas quantias fixas e o valor final do prêmio é definido após rateio entre os ganhadores de cada faixa.

Qual é a probabilidade de acertar o resultado?

A probabilidade de acertar o resultado da Quina concurso 5696 com um jogo simples e ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 24 milhões. Já os prêmios menores, a chance de ganhar é maior sendo de uma em: 64,1 mil para quatro acertos, 866 para três acertos e 36 para dois acertos.

Acompanhe em tempo real:

Resultado de todas as loterias sorteadas hoje