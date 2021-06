Prêmio da Quina de São João 2021 aumenta para R$ 200 milhões

O sorteio da Quina de São João 2021 está se aproximando e o prêmio será o maior da história da modalidade. A bolada estava estimada em R$ 190 milhões, mas de acordo com as Loterias Caixa aumentou para R$ 200 milhões.

Previsto para este sábado, dia 26 de junho, o sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília). Por ser um concurso especial, a quantia não acumula e se não houver ganhador na faixa principal, o valor é repassado para a faixa da quadra.

Se apenas uma pessoa ganhar o prêmio da Quina de São João 2021 e aplicar na Poupança, no primeiro mês, o rendimento será de R$ 383 mil, segundo a Caixa.

Os apostadores podem registrar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Outra opção é ir até uma casa lotérica para fazer o jogo da Quina de São João 2021.

Quina de São João 2021

O volantes do concurso especial são compostos por 80 dezenas, e os apostadores precisam escolher de 5 a 15 números. Dá para escolher tanto manualmente, quanto pelo sistema selecionando a surpresinha.

Os valores dos jogos são variados sendo no mínimo (aposta simples de 5 números) de R$ 2 e no máximo pouco mais de R$ 6 mil (aposta de 15 números). Fatura o prêmio principal quem conseguir cravar o resultado da Quina de São João 2021.

Para aumentar a chance de ganhar, outra opção é participar de um bolão. É possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas com possibilidade de cobrança de uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. São permitidas 10 apostas por bolão de duas a 50 cotas com valor mínimo de R$ 3 por cota.

A probabilidade de um apostador consegui acertar o resultado da Quina de São João 2021 com uma aposta simples é de uma em mais de 24 milhões.