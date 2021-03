Próximo sorteio da Quina tem prêmio acumulado em R$ 18 milhões

Acumulado, o prêmio do próximo sorteio da Quina está estimado em R$ 18 milhões. Nenhuma aposta cravou as cinco dezenas (17 20 21 65 77) do concurso 5517 realizado nesta quarta-feira (17) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Mesmo sem ganhador na faixa principal, 137 apostas dividiram o segundo maior prêmio da modalidade e cada uma vai receber R$ 6,8 mil. Os jogadores que marcaram três e dois acertos conseguiram, respectivamente, R$ 132,4 e R$ 3,2.

Próximo sorteio da Quina

De acordo com o calendário de loterias, o próximo sorteio da Quina está previsto para esta quinta-feira (18) às 20h. No canal oficial da Caixa no YouTube ou página Loterias Caixa do Facebook, os apostadores podem conferir a transmissão do evento ao vivo.

Até uma hora antes do sorteio, às 19h, a Caixa fará a comercialização das apostas do concurso 5518. Para faturar o prêmio acumulado de R$ 18 milhões os apostadores precisam acertar as cinco dezenas.

Se mais uma aposta cravar o resultado, o valor será distribuído igualmente entre as partes.

Quanto custa o jogo da Quina?

O jogo da Quina custa R$2,00 com cinco números. Mas para quem está disposto a pagar mais para chegar mais perto do prêmio do próximo sorteio, pode adicionar dezenas na aposta.

6 números sai por R$ 12,00;

7 números sai por R$ 42,00;

8 números sai por R$ 112,00;

9 números sai por R$ 252,00;

10 números sai por R$ 504,00;

11 números sai por R$ 924,00;

12 números sai por R$ 1.584,00;

13 números sai por R$ 2.574,00;

14 números sai por R$ 4.004,00;

15 números sai por R$ 6.006,00;

Qual é a chance de ganhar na Quina?

A chance de faturar o prêmio do próximo sorteio da Quina com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Mas se o jogo tiver 15 dezenas, nesse cenários, a chance aumenta para uma em 8.005 mil.

