Acumulou! Quina 5516 pode pagar R$ 14,5 milhões no sorteio de terça

Nesta terça-feira (16) um novo milionário pode surgir no país se acertar as dezenas da Quina 5516 que serão sorteadas a partir das 20h. Como nenhuma aposta cravou o resultado do último concurso (28 40 45 46 54) o prêmio acumulou para R$ 14,5 milhões.

Apesar de não ter ganhador na faixa principal, o sorteio nº 5515 da modalidade, realizado hoje, segunda-feira (15), teve ganhadores nas faixas menores. Segundo informações das Loterias Caixa, foram distribuídos os seguintes prêmios: R$ 10,8 mil, na quadra; R$ 172, no terno; e R$ 3,5, no duque.

Próximo sorteio da Quina

Para tentar acertar o resultado do próximo concurso da Quina 5516, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A posta mínima de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita até às 19h – uma hora antes do sorteio do concurso – nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

No canal oficial da Caixa no YouTube ou página Loterias Caixa do Facebook, os apostadores podem conferir a transmissão do sorteio ao vivo. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da premiação.