Quina 5410: aposta única feita pela internet ganha R$ 7,9 milhões

Um apostador acertou sozinho o resultado da Quina 5410 deste sábado (7) e faturou a bolada de R$ 7.964.528,87. A aposta campeã foi feita pela internet no Loterias Online. Os números premiados foram 04-46-01-26-21.

Confira também as apostas que garantiram prêmios com 2, 3 e 4 acertos na Quina.

4 acertos

99 apostas ganhadoras, R$ 6.865,85

3 acertos

8.057 apostas ganhadoras, R$ 126,86

2 acertos

192.431 apostas ganhadoras, R$ 2,92

Como apostar na Quina pela internet?

As apostas pela internet são bem simples e práticas. Basta acessar o site Loterias Online, da Caixa e seguir o passo a passo:

Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Com login efetuado, você pode escolher algum combo de aposta que é oferecido pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 2.

Além disso, valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Com pagamento feito, agora é só torcer. Quem sabe o próximo milionário não pode ser você?

Aposta na Lotérica

Além da internet, as apostas podem ser feitas também nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa. Os jogos só podem ser efetuados até uma hora antes do sorteio. Neste caso, até às 19h.

Quando é o próximo sorteio?

Os sorteios da Quina acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Ademais, próximo sorteio da Quina será na segunda-feira, dia 9 de novembro.

Qual é a chance de ganhar na Quina?

A chance ganhar na Quina com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

Na Quina 5410, pode ser um pouco mais difícil ganhar o prêmio máximo, comparando com outras modalidades de jogo. Entretanto, não é impossível de conseguir acertar os números.

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016 para cinco números;

ao passo que para seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;

em seguida, para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;

ao passo que, para oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;

ainda assim, para nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;

bem como para 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;

por consequência, para 11 números jogados desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035;

já para aqueles que jogam 12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;

quem aposta em 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;

por fim, para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005.

Como receber o prêmio da Quina 5410?

Dependendo do resultado da Quina 5410 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa.

Atenção, o prêmio do resultado da Quina tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portando, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

