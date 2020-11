Quina 5420 pode pagar prêmio de R$ 6,4 milhões nesta quinta [19]

A Quina 5420 , desta quinta-feira, 19 de novembro, pode pagar o prêmio de R$ 6,4 milhões para aposta que acertar as cinco dezenas sorteadas. O resultado pode ser acompanhado a partir das 20h por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Saiba tudo sobre a Quina 5420

Na Quina 5420 o prêmio vai para quem acertar as cinco dezenas sorteadas, de 80 números disponíveis. Mas também ganha a aposta que marcar quatro, três ou dois números acertos.

O jogador precisa escolher de cinco a 15 números do volante para concorrer ao sorteio. A escolha das dezenas pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números.

Existe também a Teimosinha, opção para concorrer por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos.

Ademais, aposta simples da Quina 5420, com cinco números, custa R$2,00. Os sorteios da modalidade são de segunda-feira a sábado, às 20h.

Chance de ganhar no concurso 5420

A chance ganhar na Quina 5420 com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Mas, se a aposta tiver mais números, por exemplo, um jogo com 15 dezenas, a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.