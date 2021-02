Quina 5482 acumula e prêmio vai a R$ 2,5 milhões no próximo sorteio

Sem acertadores, a Quina 5482 acumulou e o prêmio subiu para R$ 2,5 milhões. O sorteio ocorreu na noite desta terça-feira, dia 02 de fevereiro, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 70 25 40 27 63.

Teve ganhador da Quina 5482 de hoje?

Nenhum apostador conseguiu acertar as 5 dezenas para garantir o prêmio principal da Quina 5482 de hoje. Contudo, a modalidade lotérica pagou prêmios nas menores faixas de premiação.

Na quadra do sorteio, 55 apostas faturaram R$ 8.262,83 Já no terno, 3.141 apostas levaram o prêmio de R$ 217,57. Por fim, no duque, 90.665 ganharam R$ 4,14.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 55 apostas ganhadoras, R$ 8.262,83;

3 acertos – 3.141 apostas ganhadoras, R$ 217,57;

2 acertos – 90.665 apostas ganhadoras, R$ 4,14.

Leia mais informações sobre o resultado da Quina 5482 por aqui.

Que dia corre a Quina?

O próximo sorteio da Quina será nesta quarta-feira, 03 de fevereiro. Com prêmio na casa de R$ 2,5 milhões, os apostadores podem fazer a fezinha até às 19h nas casas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A Quina tem sorteio de segunda a sábado (exceto feriado nacional) às 20h, horário de Brasília.

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).