Quina 5483 acumula e prêmio vai a R$ 3,6 milhões

Ninguém acertou os números do sorteio da Quina 5483 e o prêmio acumulou em R$ 3,6 milhões para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas nesta quarta-feira (03) foram: 01 02 57 79 54.

Teve ganhador na Quina 5483 de hoje?

Ninguém acertou as cinco dezenas do sorteio da Quina de hoje. Por outro lado, na quadra do jogo, 82 apostas levaram R$ 6.433,87. Já o terno ficou com 5.880 apostas que levaram R$ 134,92. Por fim, no duque, 134.778 apostas ganharam R$ 3,23.

4 acertos – 82 apostas ganhadoras, R$ 6.433,87;

3 acertos – 5.880 apostas ganhadoras, R$ 134,92;

2 acertos – 134.778 apostas ganhadoras, R$ 3,23.

Como jogar no próximo concurso?

O próximo sorteio da Quina será nesta quinta-feira, dia 04 de fevereiro. O prêmio está avaliado em R$ 3,6 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os sorteios ocorre seis dias por semana, de segunda a sábado, às 20 horas (horário de Brasília).

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil. Para jogar, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. É possível optar pelos números surpresa com a Surpresinha, ou seja, deixar que o sistema escolha o jogo para você. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

As chances de levar prêmios com uma aposta simples (de 5 números) começam em 1 em 36. Caso você opte por fazer um jogo com a quantidade máxima de números, a chance de começar a ganhar prêmios no sorteio fica em 1 em 5,2.