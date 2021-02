Resultado da Quina 5485 acumula e prêmio vai a R$ 6,3 milhões

Mais uma vez sem ganhadores, o resultado da Quina 5485 desta sexta-feira (05) acumulou. O prêmio, que está acumulado há 5 concurso, subiu para a casa dos R$ 6,3 milhões.

As dezenas do resultado da Quina 5485 de hoje: 77 49 53 12 38.

Teve ganhadores no resultado da Quina de hoje?

Ninguém conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas no resultado da Quina 5485. O concurso, no entanto, pagou prêmios nas demais faixas de premiação de menor valor.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com 4 acertos, 145 apostas levaram R$ 5.004,08. Já com 3 acertos, 7.729 apostas ganharam R$ 141,17. Por fim, com 2 acertos, 181.406 apostas ganharam R$ 3,30.

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 145 apostas ganhadoras, R$ 5.004,08;

3 acertos – 7.729 apostas ganhadoras, R$ 141,17;

2 acertos – 181.406 apostas ganhadoras, R$ 3,30.

Quando será o próximo concurso da Quina?

Neste sábado, dia 06 de fevereiro, os apostadores já podem fazer os jogos para concorrer aos R$ 6,3 milhões do concurso da Quina. As apostas devem ser registradas até às 19h nas casas lotéricas ou também pela internet em www.loteriasonline.caixa.gov.br.

O jogo da Quina é bem simples e um dos mais baratos das Loterias Caixa. Com R$ 2 já é possível selecionar 5 dezenas e ter a chance de faturar uma bolada. Se preferir, pagando a mais, o apostador pode optar pode selecionar até 15 números no volante.

Os prêmios da Lotofácil são para os apostadores que acerta, 2, 3, 4 ou 5 dezenas sorteadas. Viu como é bem simples?

Os sorteios da Quina ocorrem sempre de segunda a sábado, às 20h.