Quina 5487 sorteia prêmio de R$ 700 mil hoje (8/2/2021)

Nesta segunda-feira (08), a Quina 5487 pode pagar um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas premiadas. O sorteio do concurso será realizado a partir das 20h e poderá ser acompanhado por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Os globos da sorte estão localizados no Espaço Loterias Caixa, Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Para concorrer ao prêmio, as apostas precisam ser registradas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h.

O prêmio de R$ 700 mil da Quina de hoje pode render bastante para quem levar a bolada. Em um mês de investimento na poupança, o rendimento é de cerca de R$ 840 Já durante o período de um ano, o acumulado sobe para R$ 10.146,79.

Sorteio da Quina 5487

Para jogar na Quina 5487 é muito fácil! O apostador pode escolher de 5 a 15 números de um universo com 80 dezenas no volante. Ganha prêmio os apostadores que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. A aposta simples desta modalidade custa R$ 2.

A Quina tem sorteios de segunda a sábado, sempre às 20h.

Qual a chance de ganhar na Quina

A chance ganhar na Quina 5487 com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Mas, se a aposta tiver mais números, por exemplo, um jogo com 15 dezenas, a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.